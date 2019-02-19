Названа самая полезная для сердца диета 7 19.02.2019, 11:59

1,813

Специалистами была изучена эффективность нескольких видов популярных диет в плане их полезного влияния на состояние сердца.

В результате научных поисков наиболее благоприятного рациона для укрепления здоровья сердца первое место в списке самых полезных заняла средиземноморская диета. Ее как лучшую выбрали ученые из Университета Шеффилда Холлэма (Великобритания), об их работе рассказал журнал The Conversation (перевод - healthinfo.ua).

Специалистами была изучена эффективность нескольких видов популярных диет в плане их полезного влияния на состояние сердца. В частности, их интерес привлекли скандинавская диета, средиземноморская диета, веганство и щелочная диета. Влияние каждой диеты они анализировали как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

В результате самой полезной в своем воздействии на состояние сердца была признана средиземноморская диета.

«Следование средиземноморской диете значительно повышает количество оксида азота. Это соединение расширяет кровеносные сосуды и снижает давление. С возрастом его выработка в организме сокращается, и это негативно отражается на здоровье», - рассказали авторы работы.

Напомним, именно за открытие роли оксида азота в работе человеческого организма была присуждена Нобелевская премия. Окись азота управляет как внутриклеточными, так и межклеточными процессами в живой клетке. Многие сосудистые болезни - гипертония, ишемия миокарда, тромбозы - вызваны нарушением физиологических процессов из-за сбоев в синтезе окиси азота. Ее молекулы регулируют расслабление гладких мышц сосудов и выработку белков, защищающих сосуды при ишемической болезни сердца.

Ученые установили, что веганство в этом плане также оказывает благотворный эффект на сердце. Данный тип питания подразумевает потребление растительной пищи, а именно нитраты, содержащиеся в овощах и фруктах, при соединении с желудочным соком приводят к образованию целительной для сердечно-сосудистой системы окиси азота. Однако веганская диета имеет существенные минусы: хотя она снижает уровень вредного холестерина, вместе с тем в организме возникает дефицит йода и витамина В12.

Средиземноморская диета была признана лучшей для сердца, поскольку лишена таких недостатков. Она включает в себя не только большое количество овощей и фруктов, но и цельное зерно, морепродукты, оливковое масло, рыбу, бобовые. Красное мясо при такой диете также разрешается -до нескольких раз в месяц, а птица – до двух раз в неделю. Таким образом средиземноморская диета оптимально сбалансирована, а именно сбалансированность в рационе питания ученые считают главным условием для поддержания здоровья.

«Люди, в питании которых много фруктов, овощей, орехов, бобовых, рыбы, а также присутствуют мясо и молочные продукты, отличаются самой низкой подверженностью болезням сердечно-сосудистой системы», - резюмировали научные специалисты.