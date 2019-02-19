Не надорвется ли Россия от своих ракет? 3 Виктор Цвилиховский, Opinion

19.02.2019, 12:23

Фото: Reuters

Кремль недостаточно продумал последствия выхода из ДРСМД.

Фраза «гонка ядерных вооружений» выпала из активного лексикона лет 30 назад, с завершением холодной войны. Однако человечество, оказывается, взяло лишь передышку, и сейчас подзабытые слова приходится вытаскивать из забвения.

Специалисты во весь голос заявляют, что гонка может снова развернуться, а новая холодная война будет гибридной, значительно более сложной, чем во второй половине ХХ века.

«Ядерному взрыву - нет, нет, нет!»

Десятилетиями советские люди жили в страхе из-за того, что подлая Америка хотела уничтожить ядерным оружием мирный Cоюз. В США ожидали такого же «подарка» от СССР. Помню, как жутко выла сирена, и нас, первоклашек, во время урока учителя эвакуировали к школьному подвалу. Учащихся средних и старших классов повели к другому укрытию - тиру. Было страшно, хотя речь шла только о занятиях по гражданской обороне.

Нам рассказывали, что надо делать за пределами населенного пункта - как лежать в ямах и за пнями, чтобы не задела ударная волна от атомной бомбы, которая уничтожает все на своем пути, как защищать глаза и органы дыхания. Мы знали, как надо вести себя дома, когда по радио объявят об ударе агрессора. Между тем по радио и ТВ звучали песни с осуждением ядерной угрозы. Голос Иосифа Кобзона в каждые уши доносил слова: «Солнечному миру - да, да, да! Ядерному взрыву - нет, нет, нет!».

Конец страхам наступил в декабре 1987 года, когда советский и американский лидеры Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД или INF). СССР и США обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности. В течение трех лет нужно было уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Шло время, с карты мира исчез СССР, о гонке ядерных вооружений начали забывать. А недавно американцы, в частности президент Дональд Трамп, заверили, что Россия (правопреемница Союза) нарушила договоренности. США решили выйти из Договора 2 февраля этого года, о чем накануне заявил госсекретарь Майк Помпео.

Это не спонтанное решение, поскольку еще в начале декабря США давали РФ 60 дней для того, чтобы вернуться к выполнению ДРСМД. Сам процесс выхода американцами из соглашения продлится полгода. США требуют от РФ уничтожить все ракеты, нарушающие Договор, а также пусковые установки и соответствующее оборудование.

«США, в соответствии с процедурами ДРСМД, сообщили России и другим сторонам Договора (Беларуси, Казахстану, Украине), что через шесть месяцев выйдут из Договора, если РФ не вернется к его полному верифицированному выполнению, - пояснил Opinion Алексей Ижак, эксперт по вопросам безопасности . - В настоящее время США приостановили выполнение ДРСМД. Россия ответила зеркально на заявление о приостановлении. Однако РФ, похоже, не сообщала США и другим сторонам о собственном выходе через шесть месяцев. Россия ранее действовала скрыто, а теперь, после заявления о приостановлении, начнет работы по развертыванию на суше морских и авиационных ракет большой дальности. Однако РФ пытается делать это без увеличения оборонного бюджета, потому что денег не хватает».

Кто сделает первый шаг?

Россия неожиданно возразила на обвинения в свой адрес. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что РФ сожалеет о решении США. То есть, россияне как обычно позиционируют себя «белыми и пушистыми». Хотя еще почти год назад Владимир Путин публично хвастался новой крылатой ракетой с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия. Он подчеркивал, что ни у кого такого оружия нет, а если со временем и будет, то россияне придумают что-то новое.

И чтобы мир опять не погрузился в ядерный пепел - несмотря на сложные отношения между странами, важность государственных интересов и собственные амбиции лидеров - надо договариваться. Кто-то должен первым инициировать переговоры.

«Думаю, первый шаг сделает Россия, потому что у нее финансовых возможностей и других мощностей значительно меньше, и она будет вынуждена если не сегодня, то завтра пойти на переговоры, чтобы снизить градус, - заверил Opinion Виктор Ягуней, генерал-майор СБУ в запасе и экс-заместитель главы СБУ. - Фактически так было и во время холодной войны, хотя тогда была немного другая ситуация. Надеюсь на здравый смысл. Если Россия проигнорирует все приглашения к переговорам, то, думаю, Запад поступит мудрее и примет правильное решение ».

2 февраля, в день выхода США из ДРСМД, президент Трамп высказался за новый договор, причем с большим количеством участников.

«Консультации между США, Китаем и Россией по новому соглашению, похоже, уже ведутся, - отметил Алексей Ижак. - Последний раунд по ДРСМД перед анонсом о выходе проходил в Пекине, что, как говорят русские, «симптоматично». В своем последнем послании (state of the union) Дональд Трамп прямо заявил о возможном новом договоре с включением Китая и других сторон. Первый шаг США уже сделали, предложив новый универсальный договор».

Китай находится в самой выгодной позиции. В ядерном оснащении КНР уже есть несколько десятков ракет средней и малой дальности. Китай не был стороной ДРСМД, но увеличивать количество такого оружия ему нет резона, если этого не делают США и РФ. США не имеют под рукой возможностей быстро развернуть наземные ракеты средней и малой дальности, но могут компенсировать любое наращивание российских сил за счет морских и авиационных ракет. Резких шагов, по мнению Алексея Ижака, не будет.

«Русские не будут выступать инициаторами переговоров, поскольку считают, что американцы разорвали соглашение, - рассказал Opinion Николай Белесков, заместитель директора Института мировой политики. - И здесь уже двумя сторонами ни ограничится. Дональд Трамп четко сказал о новом многостороннем соглашении со странами, имеющими соответствующие ракетные системы, которые надо ограничивать и уничтожать. И привлекать, прежде всего, КНР. А КНР в этот процесс пока включаться не будет, поскольку считает, что договоренность должны выполнять США и Россия. Поэтому пока о переговорах речь не идет».

Ничего у России не получится

«Это сложно назвать гонкой вооружений, как во времена холодной войны, потому что нельзя сравнивать экономический потенциал РФ и США, - заверил Opinion Александр Хара, эксперт «Майдана иностранных дел». - Будет бег на короткую дистанцию, который истощит Россию. РФ - слабая страна, поэтому и нарушает договоры, пытается расшатать ситуацию. Ей неинтересно решить именно эту проблему. Россияне хотят использовать одну проблему для решения других проблем. Грубо говоря, США должны отказаться от размещения системы ПРО в Европе - Польше и Румынии. Но американцев это не интересует. Они готовы говорить о новом соглашении, однако чтобы там была не только Россия, которая не является угрозой интересам США, в отличие от Китая».

Несмотря на уверенность россиян, специалисты не спешат доверять кремлевской информации. Они не верят, что РФ удастся создать мощный ядерный потенциал, способный угрожать всему миру. Только разговоров недостаточно, для воплощения задуманного нужны колоссальные средства.

«Россия втянется в холодную войну, будет тратить больше средств на научно-исследовательские разработки, создания техники и вооружений, оттягивать деньги от социально-экономической сферы, и это приведет ее к той же участи, что постигла Советский Союз, - рассказал Opinion нардеп Иван Винник, секретарь Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны. - это значит, вследствие именно экономических проблем внутри государства, когда значительное количество управленческих и финансовых ресурсов направляли на холодную войну с США, а не на социально-экономическое развитие».

Похожего мнения придерживается и Виктор Ягуней: «РФ, к счастью, не имеет тех экономических возможностей, которые имел Советский Союз. И мы видели, что произошло с СССР: он просто надорвался. Думаю, США пошли тем же путем и могут вводить санкции, даже не нарушая каких-то договоренностей, а просто усиливая то, что уже введено. Это подрывать российскую экономику каждый день».

«На реализацию планов по производству ракет средней и малой дальности понадобится немало времени. Соответствующие программы рассчитаны на 5-10 лет. И США готовы играть в длительные процессы: вкладывать средства, развертывать производственные мощности. Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что до 2021 года должны завершиться все соответствующие работы. Но Россия не сможет такими же высокими темпами производить ракетные комплексы, как в свое время СССР», - убежден Николай Белесков.

Украина между молотом и наковальней?

Если Россия из-за бедности не сможет нарастить ядерный потенциал и запугать весь мир, то не использует ли она арсенал ракет средней и малой дальности против Украины? Размещенные в аннексированном Крыму ракеты быстро долетят в любую точку страны. Ситуация возможна, но на самом деле такого оружия на территории АРК сейчас очень мало.

«Залп в несколько десятков крылатых ракет мало что решает, - пояснил Николай Белесков. - В случае войны он должен быть достаточным - сотни ракет, чтобы пробить противовоздушную оборону, нанести ущерб многим объектам. Например, американцам для уничтожения базы в Сирии потребовалось 60 крылатых ракет. А у русских весь залп Черноморского флота меньше. Если даже уничтожат вдруг аэродром, то это еще не преимущество. Когда же русские будут производить ракеты сотнями в год и за пять-семь лет выйдут на арсенал до тысячи единиц, то это уже будет страшно. В случае конфликта это реально позволит им простреливать любую точку Украины. Все зависит от темпов создания русскими ракетных комплексов».

Несмотря на угрозы, украинские чиновники довольно вяло отреагировали на события с ДРСМД. И вот США предлагают новый договор. Будет ли участвовать в переговорах Украина?

«Либо будет основан новый договор, который стабилизирует ситуацию на новом уровне, и тогда надо сделать, чтобы Украина была его полноправным участником, либо будет гонка вооружений, которую выигрывают США, и, опять же, начнутся новые переговоры, и тогда Украине нужно будет начать собственные работы над ракетами средней и малой дальности, - считает Алексей Ижак. - В новой ситуации, будь то договор или новая гонка вооружений, выигрывают те, кто могут производить для своих войск ракеты средней и малой дальности. Украина имеет потенциал».

Бывший посол США в Украине, исследователь Стэнфордского университета Стивен Пайфер отметил в твиттере, что прекращение действия ДРСМД откроет Украине возможности для разработки и размещения соответствующих ракет. Выводы экс-посла довольно оптимистичны: «Договор сейчас на пути к прекращению, и Украина получит свободу в разработке, испытаниях и размещении наземных баллистических и крылатых ракет с радиусом действия от 500 до 5500 км. Интересно, Кремль об этом подумал?»

Виктор Цвилиховский, Opinion