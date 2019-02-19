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Почему идея властей о собственном «Х-факторе» – это плохо

  • 19.02.2019, 12:26

Объясняем на конкретных примерах.

В Беларуси должен появиться собственный музыкальный проект типа «Голос» или «Х-фактор». Соответствующую задачу перед министерством культуры и Белтелерадиокомпанией поставил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Выступая на коллегии минкультуры, он высказал озабоченность невостребованностью молодых талантов, сообщает «СБ». Одним из путей решения этого вопроса может стать перепрофилирование Молодежного театра эстрады в центр по работе с талантливой молодежью. Педагогами могли бы стать такие известные артисты и солисты тетра Инна Афанасьева, Искуи Абалян, Ольга Вронская, отметил чиновник.

Почему белорусскмм поклонникам вышеупомянутых шоу не стоит обольщаться? Начнем с главного и самого очевидного. Запуск коммерческих развлекательных проектов, пусть и национального масштаба, это компетенция бизнеса, но никак не правительства. Сама по себе эта новость с первых строчек вызывает улыбку. Но если вспомнить о том, чем заканчивались все предыдущие попытки государства влезать не в свой огород, становиться грустно. «Салiдарнасць» приводит несколько примеров.

«Евровидение»

Внимание властей к этому популярному европейскому конкурсу приковано практически с дебюта белорусских исполнителей в 2004-м. Вспомним хотя бы личное вмешательство главы государства в скандал во время отбора в 2012-м. Долгие годы национальный отборочный конкурс финансировался Белтелерадиокомпанией, исполнителей отправляли на очередной конкурс, как на фронт. Но итог неутешителен: все 15 выступлений так и остались попытками.

«Мисс Минск»

В 2013-м грянул скандал на конкурсе красоты «Мисс Минск». Как выяснила тогда по горячим следам «Салідарнасць», ряд победительниц и участниц оказались танцовщицами go-go и стриптизершами.

А победительница и вовсе «отличилась»: оказалось, что она не раз обнажалась в объятиях мужчин в клубной обстановке, не стесняясь фотокамер.

Организаторами конкурса в том числе были Мингорисполком, телеканал СТВ, Национальная школа красоты.

Кинофестиваль «Лістапад»

О том, чем оборачивается опека государства, убедились участники кинофестиваля «Лістапад». Начиная с 2018-го дирекцию фестиваля лишили права отбирать фильмы для национального конкурса. Окончательное решение остается за комиссией, во главе которой председательствует замминистра культуры.

Как только об этом стало известно, режиссер Ева-Катерина Махова попросила дирекцию «Лістапада» снять их фильм с конкурса.

— Потому что мы за свободу от цензуры «минкульта» и не хотим участвовать в конкурсе, где пренебрегли правами и свободой творчества, — объяснила этот шаг режиссер.  

Как рассказал журналистам известный режиссер Сергей Лозница, его фильмы «Майдан» и «Донбасс» не прошли отбор на «Лістапад».

«Макаенка, 9»

О способностях БТ создать подобие популярного иностранного шоу говорит история с попыткой создать клон «Вечернего Урганта».

Вечернее шоу «Макаенка, 9» с лету получило отзывы в духе «ужасно бездарно». А также рекомендации профессионалов, как сделать лучше.

Как рыцарские турниры превратились в «дажынкі»

В начале нулевых в Беларуси стали набирать популярность фестивали средневековой культуры. Изначально власти выступали в роли соорганизаторов, но вскоре зрелищные многотысячные фестивали превратились в «дажынкі».


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