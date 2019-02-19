Вакарчук не исключает своего участия в парламентских выборах в Украине 19.02.2019, 12:35

Святослав Вакарчук

Солист группы «Океан Ельзи» отказался называть людей, которые входят в его команду.

Музыкант Святослав Вакарчук прокомментировал возможность своего участия в парламентских выборах осенью 2019 года.

В интервью Украинской правде Вакарчук не дал четкого ответа относительно своих планов принять участие в выборах, заявив, что "эта опция тоже на столе".

Отвечая на вопрос о том, кто из политиков входит в его команду, он сказал, что сейчас не может назвать всех.

"Сейчас идет избирательный процесс, я думаю, что это было бы неуместно и преждевременно. Но в свое время я обязательно всех назову", - сказал музыкант.

Ранее Вакарчук заявил, что не будет участвовать в президентских выборах 2019 года.

В течение длительного времени в Вакарчука как у потенциального кандидата на пост в президенты был достаточно высокий рейтинг. Однако он уклонялся от прямого ответа на вопрос об участии в выборах.