Россельхознадзор обеспокоен ростом количества «челноков» из Беларуси 19.02.2019, 12:38

Граждане Беларуси вновь начинают активно везти в Россию продукты питания.

«В первые месяцы 2019 года Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям отмечает негативную тенденцию увеличения попыток ввоза гражданами Республики Беларусь немаркированной животноводческой продукции, якобы для собственных нужд», - сообщили «Ежедневнику» в Россельхознадзоре. По данным ведомства, белорусы начали активно везти в Россию куриное яйцо, куриное мясо и субпродукты, а также говядину.

Так, с 13 по 14 февраля в ППУ «Красная Горка» сотрудники пограничной службы приостановили движение двух автобусов, в которых передние места были заняты пассажирами, а в задней части, переоборудованной для грузовых целей, находилось 8 тыс. штук куриного яйца. При этом на самих яйцах и на упаковке отсутствовала какая-либо маркировка. Это дало Россельхознадзору основание предполагать, что куриное яйцо транспортировалось на так называемые фермерские рынки Московской области для реализации под видом фермерского продукта.

По данным Россельхознадзора, подобных попыток провоза продуктов питания гражданами Беларуси стало значительно больше, чем было еще год назад. Причем, речь идет именно о частных случаях, а не каком-то «сером бизнесе». Белорусы везут продукты питания в автобусах, в легковых автомобилях, в небольших бусах. Это не те челноки, какие были в 90-х годах прошлого столетия, но и они могут доставить много проблем, считают в Россельхознадзоре. В первую очередь потому, что продукты питания провозятся скрытно и, соответственно, в антисанитарных условиях, что представляет опасность для россиян. В конце концов, сейчас ведь не 90-е.

Россельхознадзор уже проинформировал о сложившейся ситуации с Государственную ветеринарную службы Республики Беларусь.

Напомним, что в 90-е годы прошлого столетия белорусы очень активно возили в Россию продукты питания, даже хлеб огромными баулами таскали, чтобы заработать лишнюю копейку. По мере роста благосостояния жителей Беларуси и насыщения рынка России сертифицированными продуктами питания тенденция сошла на нет. Сейчас, похоже, она вновь может возродиться.