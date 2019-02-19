Лукашенко: Некоторые меры по поддержке семей с детьми нужно убрать 3 19.02.2019, 12:46

Диктатор считает, что государство слишком много помогает многодетным.

Демографическая ситуация в Беларуси обсудили 19 февраля на совещании у Лукашенко, сообщает пресс-служба диктатора.

Лукашенко заметил, что при рассмотрении мер по поддержке семей разговор должен идти не о внедрении новых механизмов. «У нас и так уже добавлено настолько, что ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, до 11 разных пособий. Я прочитал анализ по странам: допустим, в Германии очень сильные выплаты, а рождаемость практически как в Беларуси. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость», — обратил внимание диктатор.

Поэтому, по его мнению, надо разобраться в самой системе поддержки семьи и, возможно, перераспределить выделяемые средства. «Может, нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь, которая не работает, вообще убрать. Если вы на санаторно-курортное лечение отправляете и даете человеку три доллара — это вы просто распыляете денежные средства. Поэтому нам надо серьезно подумать, — подчеркнул диктатор. — Поэтому давайте выстраивать по-человечески этот разговор, отталкиваясь от земли».

«В сфере демографической безопасности мы сталкиваемся с такими же проблемами, как и большинство государств мира. Это снижение уровня рождаемости и увеличение естественной убыли населения. Если не принимать упреждающих мер, то, по прогнозам специалистов, тенденции к снижению численности населения и его старения будут только усиливаться вплоть до 2040 года», — констатировал Лукашенко.

«Поэтому надо подумать: если уж усиливать — то меры, которые работают, и убирать те, которые не работают», — отметил диктатор.