закрыть
19 февраля 2019, вторник, 12:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Лукашенко: Некоторые меры по поддержке семей с детьми нужно убрать

3
  • 19.02.2019, 12:46

Диктатор считает, что государство слишком много помогает многодетным.

Демографическая ситуация в Беларуси обсудили 19 февраля на совещании у Лукашенко, сообщает пресс-служба диктатора.

Лукашенко заметил, что при рассмотрении мер по поддержке семей разговор должен идти не о внедрении новых механизмов. «У нас и так уже добавлено настолько, что ни одна страна в мире не поддерживает так семьи с детьми, как мы. У нас, по-моему, до 11 разных пособий. Я прочитал анализ по странам: допустим, в Германии очень сильные выплаты, а рождаемость практически как в Беларуси. И там, где не очень поддерживают семьи, там такая же рождаемость», — обратил внимание диктатор.

Поэтому, по его мнению, надо разобраться в самой системе поддержки семьи и, возможно, перераспределить выделяемые средства. «Может, нам где-то усилить поддержку, а где-то какую-то мелочь, которая не работает, вообще убрать. Если вы на санаторно-курортное лечение отправляете и даете человеку три доллара — это вы просто распыляете денежные средства. Поэтому нам надо серьезно подумать, — подчеркнул диктатор. — Поэтому давайте выстраивать по-человечески этот разговор, отталкиваясь от земли».

«В сфере демографической безопасности мы сталкиваемся с такими же проблемами, как и большинство государств мира. Это снижение уровня рождаемости и увеличение естественной убыли населения. Если не принимать упреждающих мер, то, по прогнозам специалистов, тенденции к снижению численности населения и его старения будут только усиливаться вплоть до 2040 года», — констатировал Лукашенко.

«Поэтому надо подумать: если уж усиливать — то меры, которые работают, и убирать те, которые не работают», — отметил диктатор.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев