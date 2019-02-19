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Виктор Шалкевич: Залог хорошей формы — не хныкать

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  • 19.02.2019, 13:00
Виктор Шалкевич
Фото: Татьяна Матвеева

Известный бард рассказал о своих жизненных принципах.

«Я уже писал, что считаю актера, барда, певца Виктора Шалкевича одним из самых остроумных людей Беларуси. Днями убедился в этом еще раз», - пишет журналист Александр Томкович на сайте «Свободные новости».

В момент подготовки интервью заканчивался краудфандинг издания книги о жизни Зинаиды Александровны Бондаренко, и Шалкевич сразу же посоветовал: «Напиши: кто не пожертвует на книгу воспоминаний Зины, не попадет в царствие небесное»… Они посмеялись, а потом журналист задал серьезные вопросы.

— Считается, что для успешной сценической карьеры лучше всего жить в Минске. Столица... Вы выбрали Гродно. Почему?

— Особого выбора у меня в 1980 году не было. На распределении в БГТХИ меня очень хотел видеть в Бобруйском театре главный режиссер Франц Антонович Пухович, но я упросил тогдашнего директора Гродненского драматического театра Владимира Андреевича Мищанчука взять меня к себе. В 112 км от Гродно, в Порозово, жили мои родители. Я был последним, младшим сыном и хотел быть поближе к ним.

— Вы периодически играете в спектаклях Купаловского театра. Насколько мне известно, оплата мизерная. Это что — хобби?

—Участвовать в спектаклях Николая Пинигина — большая честь. Тем более, если твое имя и фамилия стоят в программке рядом с фамилиями Юлиана Тувима и Мариана Хемара.

— Трудно поверить, что вам уже 60 лет. Как-то вы мне говорили, что залог хорошей формы — не хныкать?

— Да, не хныкать. А еще — пить всякие интересные отвары из трав и коры, не смотреть ТВ, особенно общественно-политические программы, побольше ходить по лесу и копаться в земле, читать хорошие книги, испытывать неувядающий интерес к противоположному полу, слушать хорошую музыку, верить в святого Николая, иногда выпивать с друзьями разные хорошие напитки, радоваться каждому семечку подсолнуха, которое пробилось из земли, — рецептов нескончаемое множество!


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