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Проснулся в чрезвычайке

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 19.02.2019, 13:12
  • 3,191
Алексей Кудрин

Что это все напоминает?

С добрым утром, бывший министр финансов, Кудрин, рады Вас приветствовать. Просыпайтесь. Пора на поверку.

Вчера глава Счетной палаты Кудрин написал в связи с арестом несчастного, попавшего как кур в ощип, Майкла Калви, основателя инвестфонда Baring Vostok:

«… хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики».

Что это напоминает?

А вот что! «Место встречи изменить нельзя». Эпизод с Ручечником и его пафосное обращение к Шарапову:

«Меня отпустили! Не имеешь права – старший приказал! Нет … но старший приказал!»

Однако «старший» в «Месте встречи …» знал, куда ведут Ручечника, что он приказал на самом деле. Как и сегодняшний «старший» все знает, а если скажет, что не знает, то прикидывается.

Когда Алексей Кудрин в качестве министра финансов участвовал в передаче ЮКОСа друзьям своего президента, путем предъявления абсурдных налоговых претензий, он не сообщал обществу, что «ситуация чрезвычайная для экономики». Но, вероятно, Алексей Кудрин понимал, в чем он участвует, – в переделе собственности для чекистских рук, в насаждении в России «государственных компаний», личных лавочек несменяемой верхушки.

И вот теперь, когда за 20 лет экономика России загнана в чрезвычайку во многих смыслах - чекистского капитализма, санкций, милитаризма, ограбления слабых, ростом пенсионного возраста и налогов, Алексей Кудрин вдруг заговорил о чрезвычайной ситуации в связи с арестом Майкла Калви. Хотя основа дела Калви та же, что и в истории с ЮКОСом – отъем собственности для близких к власти рук.

Но это – следствие, а суть дела в том, что не нужны теперь чекистскому капитализму какие-то частные инвестиционные фонды с западными партнерами, если эти фонды не принадлежат друзьям правителей или самим правителям. Это все – атавизмы начала 90-х, и судьба этих фондов малоинтересна. Вернее, интересна только с точки зрения их ограбления с посадкой тех, кто ими руководит, и предъявлением им многомиллиардного ущерба.

Это для сегодняшней России чрезвычайная ситуация? Только в том смысле, что чрезвычайка все больше становится повседневностью.

Телеграм-канал «СерпомПо»


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