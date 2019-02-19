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В небе над Донецком заметили российский бомбардировщик

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  • 19.02.2019, 13:19
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Иллюстрационное фото

Самолет зафиксировала миссия ОБСЕ.

На Донбассе патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал летающий объект в небе над оккупированным населенным пунктом Старобешево. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Самолет, летевший с юго-запада на северо-восток, был замечен наблюдателями ОБСЕ 15 февраля около 10.00 утра.

С помощью оптических средств наблюдения патруль СММ определил, что летающий объект – это самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом, предположительно Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142.

В тот же день наблюдатели зафиксировали, что указанный воздушный транспорт пролетал с севера на юг, а затем в обратном направлении к северо-востоку от Любовки, в 43 км к юго-востоку от оккупированного Донецка.


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