В небе над Донецком заметили российский бомбардировщик 7 19.02.2019, 13:19

3,289

Иллюстрационное фото

Самолет зафиксировала миссия ОБСЕ.

На Донбассе патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал летающий объект в небе над оккупированным населенным пунктом Старобешево. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Самолет, летевший с юго-запада на северо-восток, был замечен наблюдателями ОБСЕ 15 февраля около 10.00 утра.

С помощью оптических средств наблюдения патруль СММ определил, что летающий объект – это самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом, предположительно Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142.

В тот же день наблюдатели зафиксировали, что указанный воздушный транспорт пролетал с севера на юг, а затем в обратном направлении к северо-востоку от Любовки, в 43 км к юго-востоку от оккупированного Донецка.