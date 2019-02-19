«Радыё Свабода»: Напавший в Столбцах начал давать показания 19.02.2019, 13:28

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ФОТО: НАТАЛЬЯ ФЕДОСЕНКО / ТАСС

Эту информацию также прокомментировали в Следственном комитете.

Как узнало «Радыё Свабода», подозреваемый в двойном убийстве и попытке убийства в школе N2 в Столбцах Вадим М. начал давать показания. Эту информацию также прокомментировали в Следственном комитете.

«Пока могу сообщить только то, что расследование продолжается, следователи продолжают выяснять все обстоятельства. Проводятся плановые следственные действия. Другая информация в интересах следствия в ближайшее время сообщаться не будет», - сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Задержанный вскоре после происшествия в школе N2 Вадим М. до сих пор находится в изоляторе временного содержания райотдела милиции в Столбцах.

Как сообщила в субботнем номере Столбцовская районная газета «Луч», следователи рассматривают различные версии убийства - от конфликтной ситуации до психологическового воздействия на подростка, в том числе через интернет, религиозную секту и т.п.

Издание цитирует заместителя директора школы № 2 Ирину Горелик, которая вела урок математики, во время которого произошло нападение на Александра Р. По ее словам, Вадим М., зайдя в класс, где она вела урок, направился именно к парте Александра Р.

«Саша умирал у меня на руках. Трагедия случилась, когда у нас только-только начался урок математики. Мы успели проверить только одно домашнее задание. Здесь открылась дверь, вошел десятиклассник, в долю секунды он прошел вдоль стены, направился к третьей парте и нанес удар Саше. Мы подхватили его на руки, отодвинули столы, пытались остановить кровь. Я молила Бога: Сашенька, не умирай», — рассказала Ирина Горелик.

По данным медицинского осмотра, подозреваемый не был ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотиков или психотропов.