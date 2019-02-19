В Поставах многодетный отец украл Citroen сотрудницы райисполкома 2 19.02.2019, 13:58

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Чиновница оставила в авто ключ зажигания и документы на машину.

В Поставах пьяный многодетный отец украл Citroen сотрудницы райисполкома. Женщина неплотно закрыла дверь автомобиля и оставила в нем ключ зажигания и документы на машину, передает «Еврорадио».

Она призналась милиции, что раньше так часто делала и не думала, что могут возникнуть проблемы. Был объявлен план "Перехват". Легковой автомобиль нашли возле одного из магазинов, на пассажирском сиденье сидел мужчина, который и стал главным подозреваемым.

Выяснилось, что местный житель на чужом автомобиле поехал к другу. Тот сел за руль, и они вместе поехали в магазин. Оба мужчины были пьяны. Их задержали. Уголовное дело завели в отношении мужчины, укравшего машину с площади Ленина. Он — отец четырех детей, работает строителем. Ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Ранее у мужчины были проблемы с законом, но все его судимости уже погашены.