Российской экономике выдали «штормовое предупреждение» 19.02.2019, 14:03

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Сводный опережающий индекс резко снизился.

Над российской экономикой продолжают сгущаться тучи падающего платежеспособного спроса и ухудшающейся конъюнктуры на рынке энергоносителей, пишет finanz.ru.

Сводный опережающий индекс, который рассчитывается для России по методологии ОЭСР и состоит из параметров, влияющих на будущую динамику ВВП, в январе резко снизился, сообщает в «Комментариях о государстве и бизнесе» Центр развития Высшей школы экономики.

По итогам месяца индикатор просел с минус 1,7% до минус 2,1%, а зафиксированное значение стало минимальным с лета 2016 года.

Сказалось падение цен на нефть, от которых напрямую зависит около четверти валютных доходов российской экономики: в среднем, по данным Минфина, каждый баррель российского сорта Urals продавался за рубеж по 59,85 доллара, что на 12,5% меньше, чем в январе 2018-го.

Добычу нефти при этом пришлось сократить - 0,8% год к году из-за вступившего в силу соглашения ОПЕК+, которое Россия перезаключила с ближневосточными производителями в декабре.

В феврале новые неприятности пришли с газового рынка: экспорт в дальнее зарубежье резко снизился на фоне теплой погоды в Европе и экономического кризиса в Турции, которая еще в прошлом году сократила закупки у «Газпрома» почти на 25%.

С 1 по 15 февраля газовые поставки упали на 8%, до 8,3 млрд кубометров, и если скорость прокачки сохранится, то по итогам месяца «Газпром» продаст на 12% меньше, чем год назад, подсчитал «Интерфакс».

Согласно предпринимательским опросам, в январе у российских производителей по-прежнему наблюдалось снижение заказов на продукцию, отмечают в ВШЭ: Каждое третье предприятие обрабатывающей промышленности жаловалось на «недостаточный спрос».

Объемы производства на фабриках и заводах начали падать - на 1% год к году, или максимальную с декабря 2017 года величину.

«За этим, безусловно, стоит уже застаревшая слабость внутреннего спроса», - констатирует руководитель Центра анализа социальных программ и рисков ВШЭ Сергей Смирнов. На возможности потребителей давят продолжающееся пять лет снижение доходов, ускорение инфляции и повышение налогов.

Рост НДС с 18% до 20% равносилен изъятию из карманов 500 млрд рублей за год и сокращению реальных доходов еще на 1%, подсчитал Альфа-банк.

Все это усиливает вероятность стагнационного сценария, говорит Смирнов: «Приходится констатировать, что российская экономика остается в зоне риска, причем к давнему ее уязвимому месту (слабому внутреннему спросу) добавляется фактор относительно низких (в сравнении с прошлым годом) нефтяных цен и относительно высоких процентных ставок».

«На фоне ускорившейся инфляции рост реальных зарплат в январе должен был остановиться, а реальные доходы, скорее всего, продолжили снижение. Ослабление спроса не могло не сказаться на секторе розничных продаж», - рассуждает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

С учетом падения обрабатывающей промышленности и провала газового экспорта динамика ВВП и вовсе может стать отрицательной, предупреждает он.