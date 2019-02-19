Белоруска рассказала, что помогло ей сбросить 20 килограммов 1 19.02.2019, 14:24

Как минчанка встряхнулась и пересмотрела отношение к своему здоровью и внешности.

Визажисту Татьяне Шеремет 28 лет. Сегодня она покупает одежду размеров S и XS, правильно питается и занимается в тренажерном зале. «А несколько лет назад я весила около 80 кг, ужинала перед сном и обожала пиццы», — вспоминает минчанка. Для tut.by Татьяна рассказала, как постепенно распрощалась с 20 килограммами лишнего веса, перестала есть сахар и почему не верит в чаи для похудения.

«Не могу сказать, что раньше ела кастрюлями, но становилась все больше и больше»

— Я никогда не была худенькой девочкой, но в 2013 году мой вес достиг максимума. Я уехала учиться по обмену в Италию в маленький курортный городок Римини. Ритм жизни там очень расслабленный. Питалась всем, чем хотела: пиццей, пастой, мороженым, — перечисляет девушка. — Не могу сказать, что ела килограммами и кастрюлями, но часто перекусывала уличным фастфудом, сдобой. Это все не проходило бесследно для фигуры.

Для успокоения совести белоруска заглядывала в зал раз в неделю, а то и раз в две недели.

— Замечала, что становлюсь все больше и больше, но ленилась заняться собой. Так что весь спорт был, скорее, для галочки. Я потребляла намного больше калорий, чем сжигала.

А вскоре Татьяна пережила еще и сильный стресс. Итальянские медики назначили гормональное лечение, из-за чего за два-три месяца показатели на весах увеличились еще на 10 килограммов.

— Мне казалось, что я толстею даже от воды! Никакая физическая активность не помогала. В тот период я уже покупала одежду размеров L и XL и весила в районе 80 килограммов.

«Италия подарила не только море впечатлений, но и лишние килограммы»

Встряхнуться и пересмотреть отношение к своему здоровью и внешности, как ни странно, помогло возвращение в Минск.

— Когда приехала домой, первым делом с разрешения белорусских врачей перестала принимать гормоны. Несколько килограммов сразу же ушли. Но я все равно не чувствовала себя комфортно в таком теле, хотя никто из знакомых не говорил напрямую: «Ну ты, мать, и растолстела!». Я сама понимала, что Италия подарила мне не только море впечатлений, но и лишние килограммы, — смеется девушка. — Решила больше не плыть по течению, а прийти в ту форму, в которой понравлюсь себе.

В Минске Татьяна включила другие скорости, постоянно находилась в движении. Успевала совмещать учебу в университете, сессии и работу. Благодаря такому темпу ускорился и обмен веществ.

— Я постепенно расставалась с лишним весом. Замечала, что все чаще ушиваю вещи, пробиваю новые дырки в ремнях. Но скачок на весах не был резким, — подчеркивает девушка.

Она не стала садиться на жесткие диеты, а просто добавила в расписание занятия в зале и скорректировала режим питания. Стала частым посетителем тренажерки. Поначалу, правда, работала без тренера. Хотя, оглядываясь назад, понимает, что это была ошибка.

— Прыгала с тренажера на тренажер и думала, что я молодец. Но занятиям не хватало системности. Тогда мой молодой человек, который активно занимается спортом, помог составить тренировочный график и меню на первое время.

Позже Татьяна начала три раза в неделю работать с тренером.

— Заваливала его вопросами, наблюдала, как должны проходить заминка и разминка. Сейчас уже могу тренироваться самостоятельно, потому что научилась эффективно прорабатывать определенные группы мышц, а не просто пробегать все тренажеры по кругу.

«Полюбила несладкие чай и кофе, научилась готовить сырники без сахара»

Еще одна физическая активность, которая помогала постепенно приводить тело в тонус, — это велопробежки.

— В теплую погоду, как только появлялось свободное время, выбиралась покататься на велосипеде. Летом ежедневно проводила на велопрогулке от часа до двух. Это отличная кардионагрузка и привычка, которая осталась до сих пор, — отмечает героиня.

Татьяна скорректировала и рацион питания под новые пищевые привычки.

— Я старалась изменить свои пристрастия в еде и сокращала размер порций. Например, если раньше съедала на завтрак пять маминых блинчиков, то позже брала только три, а со временем — еще меньше. Постепенно убирала из меню сладости — булки, десерты с шоколадом, глазированные сырки. А еще почти отказалась от сахара. Научилась готовить сырники без сахара, полюбила несладкие чай и кофе.

Вместе с тем в меню девушки появилось много новых полезных продуктов.

— Сейчас мой типичный завтрак — это геркулес на воде с сухофруктами или несладкие мюсли с йогуртом. Кстати, я начала покупать натуральный йогурт без наполнителей, хотя раньше он казался ужасно невкусным. На обед ем булгур или бурый рис с куриной грудкой и овощным салатом. На ужин готовлю рыбу с тушеными овощами, а, если лень, съедаю пару ложек творога. Такой рацион кардинально отличается от того, что был у меня в Италии. Там я забывала позавтракать, зато плотно ужинала поздно вечером.

«Людям хочется найти волшебную таблетку, которая подарит плоский живот и упругую попу»

Благодаря плавному переходу к здоровому образу жизни Татьяна Шеремет похудела на 20 килограммов за четыре года.

— Да, мой результат не выглядит таким впечатляющим, потому что я худела достаточно долго. Но у меня не было цели сбросить вес к определенной дате. Вместо этого я выбрала более длительный, но здоровый путь. По крайней мере от такого похудения моя психика не пострадала, — поясняет собеседница. — Иногда девушки просят посоветовать чай для похудения или какие-то таблетки. Людям хотелось бы ничего не делать, а просто купить волшебную таблетку, которая подарит плоский живот и упругую попу. Но это не более, чем маркетинг. Я считаю, что главное — это осознанный подход к питанию и тренировкам. Да, это потребует усилий и займет время, зато действительно поможет.

За последние годы сбалансированное питание вошло в привычку минчанки. При этом Татьяна изредка позволяет себе съесть кусок пиццы или вкусную сладость.

— Раньше за каждое отклонение от ЗОЖ я испытывала чувство вины. А потом поняла: иногда нужно себя радовать. Когда очень хочется сладкого, то отдаю предпочтение фруктовым десертам, а не шоколадным брауни со взбитыми сливками и шоколадной посыпкой, — улыбается Таня. — Всегда можно отработать лишние калории на пробежке или в зале.

Собеседница подчеркивает, что правильные привычки и отказ от «патифуда» никак не сказался на ее веселом досуге.

— Общение с друзьями не обязательно проходит за приемом пищи. А если идем вместе в кафе, то никто не заглядывает друг к другу в тарелку и не заставляет пить алкоголь. Молодой человек тоже следует здоровому образу жизни. Разве что родственники иногда говорят: «Ты что, хочешь заработать анорексию?». Такое давление не очень приятно, но меня не сбить с пути.