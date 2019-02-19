закрыть
19 февраля 2019, вторник, 15:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Белоруска рассказала, что помогло ей сбросить 20 килограммов

1
  • 19.02.2019, 14:24

Как минчанка встряхнулась и пересмотрела отношение к своему здоровью и внешности.

Визажисту Татьяне Шеремет 28 лет. Сегодня она покупает одежду размеров S и XS, правильно питается и занимается в тренажерном зале. «А несколько лет назад я весила около 80 кг, ужинала перед сном и обожала пиццы», — вспоминает минчанка. Для tut.by Татьяна рассказала, как постепенно распрощалась с 20 килограммами лишнего веса, перестала есть сахар и почему не верит в чаи для похудения.

«Не могу сказать, что раньше ела кастрюлями, но становилась все больше и больше»

— Я никогда не была худенькой девочкой, но в 2013 году мой вес достиг максимума. Я уехала учиться по обмену в Италию в маленький курортный городок Римини. Ритм жизни там очень расслабленный. Питалась всем, чем хотела: пиццей, пастой, мороженым, — перечисляет девушка. — Не могу сказать, что ела килограммами и кастрюлями, но часто перекусывала уличным фастфудом, сдобой. Это все не проходило бесследно для фигуры.

Для успокоения совести белоруска заглядывала в зал раз в неделю, а то и раз в две недели.

— Замечала, что становлюсь все больше и больше, но ленилась заняться собой. Так что весь спорт был, скорее, для галочки. Я потребляла намного больше калорий, чем сжигала.

А вскоре Татьяна пережила еще и сильный стресс. Итальянские медики назначили гормональное лечение, из-за чего за два-три месяца показатели на весах увеличились еще на 10 килограммов.

— Мне казалось, что я толстею даже от воды! Никакая физическая активность не помогала. В тот период я уже покупала одежду размеров L и XL и весила в районе 80 килограммов.

«Италия подарила не только море впечатлений, но и лишние килограммы»

Встряхнуться и пересмотреть отношение к своему здоровью и внешности, как ни странно, помогло возвращение в Минск.

— Когда приехала домой, первым делом с разрешения белорусских врачей перестала принимать гормоны. Несколько килограммов сразу же ушли. Но я все равно не чувствовала себя комфортно в таком теле, хотя никто из знакомых не говорил напрямую: «Ну ты, мать, и растолстела!». Я сама понимала, что Италия подарила мне не только море впечатлений, но и лишние килограммы, — смеется девушка. — Решила больше не плыть по течению, а прийти в ту форму, в которой понравлюсь себе.

В Минске Татьяна включила другие скорости, постоянно находилась в движении. Успевала совмещать учебу в университете, сессии и работу. Благодаря такому темпу ускорился и обмен веществ.

— Я постепенно расставалась с лишним весом. Замечала, что все чаще ушиваю вещи, пробиваю новые дырки в ремнях. Но скачок на весах не был резким, — подчеркивает девушка.

Она не стала садиться на жесткие диеты, а просто добавила в расписание занятия в зале и скорректировала режим питания. Стала частым посетителем тренажерки. Поначалу, правда, работала без тренера. Хотя, оглядываясь назад, понимает, что это была ошибка.

— Прыгала с тренажера на тренажер и думала, что я молодец. Но занятиям не хватало системности. Тогда мой молодой человек, который активно занимается спортом, помог составить тренировочный график и меню на первое время.

Позже Татьяна начала три раза в неделю работать с тренером.

— Заваливала его вопросами, наблюдала, как должны проходить заминка и разминка. Сейчас уже могу тренироваться самостоятельно, потому что научилась эффективно прорабатывать определенные группы мышц, а не просто пробегать все тренажеры по кругу.

«Полюбила несладкие чай и кофе, научилась готовить сырники без сахара»

Еще одна физическая активность, которая помогала постепенно приводить тело в тонус, — это велопробежки.

— В теплую погоду, как только появлялось свободное время, выбиралась покататься на велосипеде. Летом ежедневно проводила на велопрогулке от часа до двух. Это отличная кардионагрузка и привычка, которая осталась до сих пор, — отмечает героиня.

Татьяна скорректировала и рацион питания под новые пищевые привычки.

— Я старалась изменить свои пристрастия в еде и сокращала размер порций. Например, если раньше съедала на завтрак пять маминых блинчиков, то позже брала только три, а со временем — еще меньше. Постепенно убирала из меню сладости — булки, десерты с шоколадом, глазированные сырки. А еще почти отказалась от сахара. Научилась готовить сырники без сахара, полюбила несладкие чай и кофе.

Вместе с тем в меню девушки появилось много новых полезных продуктов.

— Сейчас мой типичный завтрак — это геркулес на воде с сухофруктами или несладкие мюсли с йогуртом. Кстати, я начала покупать натуральный йогурт без наполнителей, хотя раньше он казался ужасно невкусным. На обед ем булгур или бурый рис с куриной грудкой и овощным салатом. На ужин готовлю рыбу с тушеными овощами, а, если лень, съедаю пару ложек творога. Такой рацион кардинально отличается от того, что был у меня в Италии. Там я забывала позавтракать, зато плотно ужинала поздно вечером.

«Людям хочется найти волшебную таблетку, которая подарит плоский живот и упругую попу»

Благодаря плавному переходу к здоровому образу жизни Татьяна Шеремет похудела на 20 килограммов за четыре года.

— Да, мой результат не выглядит таким впечатляющим, потому что я худела достаточно долго. Но у меня не было цели сбросить вес к определенной дате. Вместо этого я выбрала более длительный, но здоровый путь. По крайней мере от такого похудения моя психика не пострадала, — поясняет собеседница. — Иногда девушки просят посоветовать чай для похудения или какие-то таблетки. Людям хотелось бы ничего не делать, а просто купить волшебную таблетку, которая подарит плоский живот и упругую попу. Но это не более, чем маркетинг. Я считаю, что главное — это осознанный подход к питанию и тренировкам. Да, это потребует усилий и займет время, зато действительно поможет.

За последние годы сбалансированное питание вошло в привычку минчанки. При этом Татьяна изредка позволяет себе съесть кусок пиццы или вкусную сладость.

— Раньше за каждое отклонение от ЗОЖ я испытывала чувство вины. А потом поняла: иногда нужно себя радовать. Когда очень хочется сладкого, то отдаю предпочтение фруктовым десертам, а не шоколадным брауни со взбитыми сливками и шоколадной посыпкой, — улыбается Таня. — Всегда можно отработать лишние калории на пробежке или в зале.

Собеседница подчеркивает, что правильные привычки и отказ от «патифуда» никак не сказался на ее веселом досуге.

— Общение с друзьями не обязательно проходит за приемом пищи. А если идем вместе в кафе, то никто не заглядывает друг к другу в тарелку и не заставляет пить алкоголь. Молодой человек тоже следует здоровому образу жизни. Разве что родственники иногда говорят: «Ты что, хочешь заработать анорексию?». Такое давление не очень приятно, но меня не сбить с пути.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев