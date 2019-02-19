Владимир Величкин: Власти нарушают конституционные права жителей Бреста 19.02.2019, 14:49

Владимир Величкин

Фото: b-g.by

Правозащитник и активист обжалуют приговор.

Обжаловать решение суда Ленинского района собираются в Бресте правозащитник Владимир Величкин и общественный деятель Виталий Казак, передает «Радыё Рацыя».

Они получили штрафы за привлечение внимания к проблеме строительства аккумуляторного завода в Бресте. Жалоба будет направлена в областной суд.

- Для меня наиболее важно то, чтобы люди могли высказать свое мнение, донести объективную информацию про какие-то события, использовать свое право на мирное собрание. Это право гарантировано Конституцией, международным правом, а людям банально затыкают рот штрафами, задержаниями. Я считаю, что это возмутительно и нарушает конституционные права жителей нашего города, - рассказал Владимир Величкин.

Далее также будут подготовлены жалобы в Верховный суд Беларуси и международные инстанции для отстаивания своих политических и социально-экономических прав.