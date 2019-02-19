закрыть
19 февраля 2019, вторник, 15:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Силовики заинтересовались топ-менеджерами «Белтаможсервиса»

  • 19.02.2019, 14:54

CМИ сообщают о задержании руководства.

На днях прошли массовые задержания в структурах, связанных с «Белтаможсервисом». В числе тех, кем заинтересовались силовики, оказался и гендиректор предприятия Юрий Король. Данную информацию tut.by подтвердили два информированных источника.

По словам одного из них, вопросы возникли в связи с поставками санкционной продукции через Беларусь в Россию. Добро на спецоперацию последовало вскоре после последней встречи президентов двух стран в Сочи. При задержаниях были найдены большие суммы наличных средств, утверждает собеседник.

Второй источник сказал, что слышал о «данной проблематике» еще дней 10 назад. «Но не ожидал, что все таким образом обернется. Мне казалось, что такие действия всегда должны иметь поддержку на самом верху.

Поэтому с удивлением узнал о задержаниях в «Белтаможсервисе», — отметил он. «Знакомые говорят, что таможенники сейчас стали более дотошно проверять провозимый товар», — добавил источник.

В «Белтаможсервисе» опровергли информацию о приостановлении оформления товаров на терминалах компании. «Предприятие работает в штатном режиме. «Белтаможсервис» в рамках договорных отношений в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства», — говорится в сообщении компании. В «Белтаможсервисе» не подтверждают и не опровергают информацию о задержаниях топ-менеджеров предприятия. Получить комментарии в правоохранительных органах пока не удалось.

Стоит отметить, что 1 февраля премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили поставки санкционной продукции через серые каналы, через территорию Беларуси на российский рынок. Премьер-министр Беларуси поставил под сомнение, что такое происходит. В ответ на это Медведев представил материалы белорусской стороне с конкретным указанием товара, компании, которая в этом задействована, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Обвинения от российских властей в адрес Беларуси из-за поставок «санкционки» звучат периодически. Россия ставит под сомнение эффективность функционирования системы государственного ветеринарного и фитосанитарного надзора Беларуси. В Беларуси, в свою очередь, заявляют, что в этом замешаны крупные фирмы РФ и дельцы с «тяжелыми погонами».

В августе 2017 года российское агентство РБК опубликовало информацию со ссылкой на источники, «близкие к Федеральной таможенной службе России», о крупнейших поставщиках санкционной продукции. В их числе фигурировал и «Белтаможсервис». На самом предприятии данные обвинения опровергли: в 2017 году компания ввозила и оформляла на территории Беларуси плодоовощную продукцию из Африки, Азии и Южной Америки, в отношении которой Россия санкции не вводила.

Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» учреждено Государственным таможенным комитетом Беларуси в 1999 году. Компания оказывает полный комплекс логистических услуг, включая складскую обработку, таможенное оформление, поручительство, экспедирование, международные перевозки грузов любым видом транспорта, разработку и реализацию специального программного обеспечения. «Белтаможсервис» управляет 6 крупными транспортно-логистическими центрами.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев