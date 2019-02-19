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Какой будет погода до конца рабочей недели

  • 19.02.2019, 15:14
  • 1,027

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

20 февраля погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Во многих районах небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), пишет pogoda.by.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+4°С, максимальная - в середине дня +1..+7°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

21 февраля погоду будет определять тыловая часть циклона с центром над центральными районами европейской части России. Ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами, преимущественно по востоку страны, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная - днем от -4°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу республики.

22 февраля Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-западу страны скажется влияние фронтального раздела. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по юго-западу республики пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, местами до -11..-13°С, максимальная - днем -6..+1°С.


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