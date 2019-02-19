В Украине лидеры президентской гонки определили советников по международным вопросам 1 19.02.2019, 15:30

Представление внешнеполитических советников пройдет в Брюсселе.

В понедельник 25 февраля в Брюсселе состоится представление внешнеполитических советников ключевых кандидатов на пост президента Украины – Петра Порошенко, Анатолия Гриценко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского, сообщает "Европейская правда".

Они примут участие в дискуссии в рамках "Украинской лаборатории", организованной Офисом связи украинских аналитических центров в Брюсселе.

По утверждению организаторов, все четыре кандидата-лидера президентской гонки подтвердили участие своих советников по международным вопросам.

На эту должность назначили харьковчанку Ирину Венедиктову, заведующую кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета имени Каразина. Информации о ее опыт в сфере международных вопросов найти не удалось. Известно, что она участвовала в конкурсе судей Верховного суда. Проверка тогда не нашла в ней признаков недоброчестности, но в то же время она не прошла конкурс по баллам.

Внешнеполитическим советником кампании действующего президента стал Ростислав Павленко, директор Национального института стратегических исследований. По информации журналистов, действующий внешнеполитический советник президента Порошенко Константин Елисеев не участвует в кампании, чтобы избежать конфликта со статусом государственного служащего

От Юлии Тимошенко в Брюссель поедет ее многолетний советник Григорий Немыря. Позицию Анатолия Гриценко представит народный депутат Светлана Залищук, которая с недавних пор руководит международным направлением в его штабе.