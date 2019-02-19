Противники АКБ в Бресте подали жалобу в суд на чиновников 19.02.2019, 16:07

Активисты борются за право на мирный протест.

В суд Ленинского района г. Бреста 18 февраля направлена жалоба на отказ Брестского райисполкома в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума. Об этом «Брестская газета» сообщила руководитель инициативной группы Ирина Силицкая.

Активисты просят суд признать отказ в регистрации незаконным, необоснованным, нарушающим их право непосредственно принимать участие в ведении государственных дел и требуют обязать исполком зарегистрировать инициативную группу и вопрос, выносимый на референдум.

«Мы как граждане просто хотим на своей земле сами принимать решения по жизненно важным для нас вопросам, раз уж чиновники, имея все необходимые полномочия, не хотят отстаивать права и интересы людей, а защищают бизнес с опасным производством. Мы, жители, должны сами решить этот вопрос: быть или нет в Брестском районе этому вредному для нашего здоровья свинцово-кислотному предприятию», – прокомментировала подачу жалобы Ирина Силицкая.

В жалобе говорится, что поскольку жители иных регионов и административно-территориальных единиц к общественному обсуждению ОВОС Брестским райисполкомом не привлекались и не уведомлялись, то, соответственно, исполнительным комитетом уже определен круг лиц, интересы которых затрагиваются строительством завода – к ним отнесены только жители Брестского района.

Напомним, противники строительства аккумуляторного завода 21 декабря прошлого года подали в Брестский райисполком заявление о регистрации группы по проведению местного референдума в Брестском районе. В инициативную группу вошло 32 жителя Брестского района. В заявлении активисты просили также зарегистрировать вопрос, который будет выноситься на местный референдум: «Запретить любую деятельность, связанную со строительством и эксплуатацией завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей на территории Брестского района?». К заявлению прилагались список инициативной группы, список участников собрания 16 декабря, заявления от каждого члена инициативной группы о согласии на участие в ее работе.

Как ранее писали журналисты , кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр» развернулась в Брестском регионе с начала 2018 года. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.