Курилам дали прикурить 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

19.02.2019, 16:19

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Отлично, начальники-«демократы».

Российские начальники очень любят опираться на народное мнение, когда оно совпадает с его устремлениями. Когда же это мнение противоречит запросам карманов начальства, оно это мнение ни во что не ставит.

Вот доказательство.

Социологи из ВЦИОМ выступили на заседании Сахалинской областной Думы и объявили, что с 11 по 17 февраля они провели опрос на Курильских островах по поводу передачи Японии Южных Курил (до 1945 года никогда не входили в состав России и СССР). 96% жителей Южных Курил против возвращения Японии этих островов.

Это, прямо бальзам на сердце ВРИО губернатора Сахарина Лимаренко. И Сахалинская Дума по итогам обсуждения приняла заявление о территориальной целостности страны. Так сказать, выполняя волю южно-курильского населения.

Отлично, начальники-«демократы».

Откручиваем пленку на несколько месяцев назад.

Лето 2018 года. Объявлено ударное путинское повышение пенсионного возраста. 22-26 июня 2018 года «Левада-центр» проводит опрос по поводу этого действа. Итоги – резко отрицательно к идее относится 70% граждан, скорее отрицательно - - 19%, скорее положительно – 5%, целиком положительно – 3%.

И что же российские начальники? Собрали специальное заседание Госдумы? Пригласили на него социологов, чтобы они огласили результаты? Обсудили итоги опроса в Правительстве? У Путина? Путин за несколько месяцев до этого «избрался» на 5-й срок и в ходе избирательной кампании ничего не говорил о том, что хочет повысить пенсионный возраст. Может быть начальство обнародовало заявление, что в связи с таким мнением народа, повышение пенсионного возраста отменяется?

Никаких собраний не было. И заявлений тоже. Мнением граждан подтерлись и спустили его в унитаз голосования думцев и «сенаторов». И забили рост пенсионного возраста народу в глотку – твердой бандитской рукой.

Вот и все.

А с Курилами, как Южными, так и прочими – еще не конец истории. Как и с народным мнением по их поводу.

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