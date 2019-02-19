Италия делает вход в свои государственные музеи бесплатными 3 19.02.2019, 16:48

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Минкультура Италии внедряет новую методику.

В стране вступил в силу закон, который увеличивает количество дней свободного посещения государственных музеев, сообщает «Вокруг света».

Согласно решению Министерства культуры страны, с 2019 года государственные музеи Италии будут бесплатными в течение 20 дней в году.

С 2014 года вход в государственные музеи в Италии стал бесплатным 12 раз в году — в рамках акции «Воскресенье в музее». Но таким положением дел остались недовольны местные жители — им не понравились толпы туристов в учреждениях культуры в выходные дни.

Теперь минкультуры Италии внедряет новую методику. Бесплатным вход во все государственные музеи будет ежегодно с 4 по 10 марта, остальные 2 недели свободных посещений музеи должны будут распределить самостоятельно. Это могут быть как традиционные бесплатные воскресенья, так и любые другие дни.

Также музеям разрешено увеличивать число бесплатных дней по своему усмотрению. О графике свободных посещений туристам можно узнавать на сайтах учреждений.