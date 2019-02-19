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Матеуш Моравецкий: Пять выполненных обещаний – это новое качество

  • 19.02.2019, 16:51
Матеуш Моравецкий
Фото: NurPhoto/Getty Images

Премьер Польши подытожил реализацию «Пятерки Моравецкого».

Снижение взносов на социальное страхование (ZUS), снижение налога на прибыль (CIT), программы «Доступность плюс», «Хороший старт» и фонд строительства локальных дорог - о реализации этих обещаний говорил во время тура по Польше премьер-министр Матеуш Моравецкий. Глава правительства, путешествуя на автобусе с журналистами, посетил несколько деревень на Мазовии, в Свентокшиском воеводстве и Малой Польше, сообщает «Радио Польша».

«Во-первых, налог на прибыль для субъектов малого и среднего предпринимательства в Польше, который ранее составлял 19%, был снижен на 9%. Взносы на социальное страхование для малого бизнеса также снижены», - сказал премьер.

Также глава правительства говорил о 6 млрд злотых, приблизительно 1,5 млрд евро, которые были выделены в фонд строительства локальных дорог.

Стоимость программы «Доступность плюс» премьер оценил в 23 млрд злотых, почти 5,5 млрд евро.

Следующим элементом программы «Пятерка Моравецкого» является инициатива «Хороший старт», в рамках которой родителям или опекунам школьников в начале учебного года выплачивается пособие в размере 300 злотых, около 70 евро.

«Пять выполненных обещаний – это новое качество», - отметил Моравецкий.

Несмотря на то что премьер не употреблял слово «кампания», но неофициально известно, что вчерашняя поездка по трем воеводствам стала вступлением перед запланированной конвенцией правящей партии «Право и справедливость».


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