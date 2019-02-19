Что будет с тарифами на электроэнергию после ввода БелАЭС 34 19.02.2019, 17:21

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Фото: ТАСС

Осенью в строй должен быть введен первый реактор Островецкой АЭС.

Осенью в строй должен быть введен первый реактор БелАЭС. Это снизит себестоимость электроэнергии. Подешевеет ли она для рядовых граждан, пишет myfin.by.

За свет белорусы платят почти 100%

Под Новый год правительство анонсировало новые тарифы на электроэнергию.

Если ранее за 150 киловатт в месяц белорусы, в домах которых стоят газовые плиты, платили 21 рубль 50 копеек, то сейчас должны отдавать 26 рублей 19 копеек. Те, кто готовит на электроплите, вместо 18 рублей 27 копеек переведут на счет энергетиков 22 рубля 26 копеек.

Помимо этого, постановлением Совета Министров от 9 февраля 2019 года за №81 была отменена дифференцированная плата за электрическую энергию: с 1 марта норматив в 150 киловатт отменяется для тех, кто зарегистрирован и проживает по одному адресу.

Очередное повышение тарифов привело к тому, что население стало возмещать почти 100% стоимости электроэнергии.

Снизит ли тарифы ввод атомной станции?

А может осенью, после ввода в строй первого реактора БелАЭС тарифы для населения снизятся?

«По экономичности оборудования мы занимаем первое место в бывшем СССР. Приход на рынок новых источников генерации, если они будут развиваться в равных конкурентных условиях, даст основания для того, чтобы тарифы не росли, а становились ниже. Мы прилагаем все усилия в этом направлении», – заявляла заместитель министра энергетики Ольга Прудникова.

«После строительства БелАЭС у нас будет в достаточном количестве отечественной электроэнергии. Мы видим, что сможем предоставить для населения дешевую электроэнергию в любых объемах», – отмечал заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время республиканского семинара-совещания по повышению эффективности строительного комплекса.

По его словам, доступная цена электроэнергии станет главным стимулом для ее максимального использования. Тем более, что принята государственная программа по увеличению потребления электроэнергии населением.