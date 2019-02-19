Глава МИД Литвы раскритиковал «азовские санкции» ЕС 3 19.02.2019, 17:54

Линас Линкявичюс

Линас Линкявичюс призывает усилить давление на Россию.

России против Украины "иногда слишком незначительные, иногда слишком запоздалые".

Об этом литовский дипломат заявил в интервью "Радіо Свобода" 18 февраля, когда стало известно о достижении политического консенсуса по "азовскому пакету" санкций против граждан России.

"Я хотел бы быстрее реагировать на это, так как инцидент (захват Россией украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. - Ред.) произошел в конце ноября. Мы были бы более эффективными, если бы мы принимали меры быстро, оперативно и мощно", - указал Линкявичус.

Напомним, в ЕС достигли политического консенсуса о введении персональных санкций в связи с нападением россиян на украинские суда вблизи Керченского пролива в ноябре. По словам главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, официальное одобрение нормативно-правового санкционного акта будет формализована в ближайшие дни.

Персональные санкции ЕС предусматривают запрет на получение виз и замораживание активов примерно для 8 человек, причастных к задержанию моряков.