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В Черное море вошли четыре корабля НАТО

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  • 19.02.2019, 18:19
Архивное фото НАТО

Группа будет участвовать в учениях «Посейдон».

В Черное море вошли четыре корабля из состава соединения второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2), cообщает "Европейская правда".

Об этом сообщает пресс-служба Объединенного командования Военно-морских сил НАТО.

"Группа осуществляет плановое патрулирование с целью повышения совместимости между моряками стран-союзников и стран-партнеров в Черном море. В рамках патрулирования группа будет участвовать в учениях "Посейдон" - ежегодных противоминных тренировочных мероприятиях, организованных Румынией и Болгарией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента аннексии Крыма в 2014 году НАТО увеличило свое присутствие в Черном море. Количество патрулей морских групп НАТО возросло в 2018 году с двух до трех для каждой группы на максимальный период пребывания в Черном море в течение 120 дней в течение года. В 2017 году было только два патруля для каждой группы в течение 80 дней присутствия Альянса в Черном море.

Вторую Постоянную противоминную группу НАТО возглавляет командующий немецких ВМС Мартин Шварц на флагманском военно-транспортном корабле FGS Werra. В группу также входят турецкий тральщик по поиску мин TCG Akcakoca, румынский корабль ROS Lt Lupu Dinescu и болгарский BGS Tsibar.


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