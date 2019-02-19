Сенатор Сандерс вновь поборется за пост президента США 19.02.2019, 18:42

Берни Сандерс

Фото: Alex Wong

Берни Сандерс - единственный в США сенатор, придерживающийся принципов демократического социализма.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил во вторник, 19 февраля, что будет участвовать в предвыборной гонке за пост президента в 2020 году, передает DW.

В 2016 году демократический социалист провел успешную избирательную кампанию, однако уступил Хиллари Клинтон в борьбе за мандат кандидата от Демократической партии на роль главы государства.

О своих планах на предстоящий год Сандерс рассказал в эфире Vermont Public Radio. "Я хотел, чтобы жители штата Вермонт первыми узнали об этом", - пояснил он.

Отвечая, на вопрос о том, почему он планирует вновь вступить в борьбу за кресло главы государства, 77-летний Сандерс отметил, что считает президента США Дональда Трампа "позором для страны" и "патологическим лгуном".

По словам сенатора, американский лидер - "расист, сексист, гомофоб и ксенофоб", который пытается "разделить американский народ".

Политик подтвердил, что будет строить свою кампанию на тех же принципах, что и в 2016 году. Если три года назад его взгляды на проблемы изменения климата, здравоохранения, минимальной оплаты труда и здравоохранения многим казались "слишком радикальными", то теперь они пользуются более широкой поддержкой.

Бесплатное высшее образование и всеобщее медстрахование

Будучи единственным в США сенатором, придерживающимся позиций демократического социализма, Берни Сандерс ратует за всеобщее медицинское страхование, бесплатное высшее образование (за счет налогообложения банковских транзакций) и повышение минимального уровня оплаты труда.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Об участии в них уже заявил американский политик, 87-летний Джек Феллюр, на счету которого семь президентских кампаний.