Кудрин: Новые санкции станут шоком для экономики России 19.02.2019, 19:01

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Никакого иммунитета к санкциям у России нет, заявил глава Счетной палаты РФ.

У российской экономики нет какого-либо иммунитета к санкциям, а новый санкционный пакет, разработанный в США, спровоцирует очередной экономический шок, заявил во вторник глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает finanz.ru.

Россия вовлечена в мировую торговлю и на 70-80% зависима от импортных технологий, прежде всего в производственных отраслях, и поэтому «чувствительна к любым санкциям извне», цитирует Кудрина «Интерфакс».

«Я неоднократно говорил, что Россия всё-таки теряет от санкций, и она продолжает терять. К сожалению, в прошлом году санкции на компании холдинга Дерипаски и Вексельберга существенное влияние оказали не только на рынок, но и на настроение, прежде всего, инвесторов», - объяснил глава СП РФ.

«Мы не добираем и инвестиций, и экономический рост, - посетовал он.. - И те задачи, которые мы перед собой ставим в части повышения темпов роста выше среднемировых, сложнее намного достигать».

Уже введенные санкции, которые ограничили банкам и госкомпаниям доступ к долгосрочным кредитам на Западе, а нефтегазовой отрасли перекрыли приток импортных технологий, экономикой «как бы поглощены», сказал Кудрин.

«Наши предприниматели приспособились, да, они в чем-то стали ограничены, но они как-то другие пути ищут. Предпринимательство - оно тем и отличается, что ищет свои новые пути решения», - сказал он.

«Но к сожалению, любые новые санкции вызовут новые шоки и потребность новой адаптации. И они могут быть жестче, чем то, что есть сейчас», - предупредил глава СП.

Напомним, за 2018 год в конгресс США было внесено 10 законопроектов о мерах против России - от признания РФ государством терроризма до отключения госбанков от возможности проводить операции в долларах.

Эти инициативы были суммированы в законопроект DASKA, требующий расширить «черный список» чиновников олигархов, запретить иностранным инвесторам покупать государственные облигации РФ и внести по крайней мере один госбанк в «черный список» с блокировкой активов и невозможностью иметь корсчета в США.

В феврале группа сенаторов внесла на рассмотрение усиленную версию этого законопроекта. Он допускает санкции не только против государственных банков, но также против любых кредитных организаций, вовлеченных в поддержку «вредоносной деятельности» Кремля, а также требует отрезать от инвестиций все СПГ-проекты российских компаний за рубежом.