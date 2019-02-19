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ЕC открыл расследование по делу об отмывании российских денег в Danske Bank

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  • 19.02.2019, 19:20
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фото с сайта fxmag.pl

Ранее Danske Bank обвинили в отмывании более 8 миллиардов долларов клиентов из России и стран СНГ.

Контролирующий орган Европейского союза — Европейская служба банковского надзора открыла расследование по делу об отмывании российских денег в датском Danske Bank в отношении контролирующих органов в Дании и Эстонии. Служба проверит, исполняли ли датский Финансовый надзор и эстонская Финансовая инспекция свои обязательства в рамках законодательства ЕС. Ранее Danske Bank обвинили в отмывании более 8 миллиардов долларов клиентов из России и стран СНГ, передает svoboda.org.

В июле 2018 года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования в отношении эстонского отделения Danske Bank, сообщало агентство Reuters. По версии следствия, с 2007 по 2015 годы филиал участвовал в отмывании денег на общую сумму более чем в 8 млрд долларов. В связи со скандалом в отставку ушёл глава Danske Bank Томас Борген.

В начале сентября 2018 года Financial Times со ссылкой на независимое расследование сообщала, что в 2013 году через эстонское подразделение Danske Bank прошла "ошеломительная сумма" — до 30 миллиардов долларов. В том же году стало известно, что датские власти проверяют сделки, совершенные с 2007 по 2015 год на общую сумму в 150 миллиардов долларов.

Своё расследование в отношении эстонского отделения Danske Bank ведут власти США. В июле 2018 года иск против банка подал предприниматель Уильям Браудер, заявивший, что кредитная организация была одним из основных каналов вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме, которую раскрыл погибший в московском СИЗО юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. В отмывании денег через банк также заподозрили двоюродного брата президента России — Игоря Путина.

19 февраля Danske Bank заявил о прекращении работы на российском рынке, а также в Латвии, Литве и Эстонии. В Эстонии банк закроется по требованию Финансовой инспекции, в остальных странах — в рамках стратегии по борьбе с отмыванием денег, цитирует РБК заявление кредитной организации.


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