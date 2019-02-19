Соболенко уверенно обыграла Йорович и вышла в третий круг турнира в Дубае 19.02.2019, 19:39

Арина Соболенко

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

В 1/8 финала турнира белоруска встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (9 ВТА) пробилась в третий круг турнира в Дубае: в матче 1/16 финала белоруска уверенно разобралась с сербкой Иваной Йорович (118) — 6:4, 6:0, передает pressball.by.

А.Соболенко (Беларусь) — И.Йорович (Сербия) — 6:4, 6:0

В следующем раунде Соболенко встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич (45), которая была сильнее соотечественницы Штефани Фегеле (83) — 6:1, 6:1.