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Экс-полковник ГРУ Квачков намерен защитить докторскую после освобождения

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  • 19.02.2019, 19:47
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Владимир Квачков

В 2013 году Квачкова приговорили к 13 годам за попытку организации вооруженного мятежа.

После освобождения экс-полковник Главного разведывательного управления (ныне Главное управление Генштаба) Владимир Квачков планирует заняться своим здоровьем и дописать диссертацию. Об этом рассказал РБК его адвокат Андрей Виканов.

«У него в планах сначала заняться своим здоровьем, а затем он перейдет к окончанию своей диссертации, у него в планах защитить докторскую», — сказал он. По словам Виканова, тема докторской работы Квачкова связана со спецоперациями военных ведомств.

Ранее 19 февраля стало известно об освобождении Квачкова.

В 2005 году экс-полковника арестовали по подозрению в покушении на Анатолия Чубайса, который возглавлял тогда РАО ЕЭС. В 2008 году Квачкова оправдали. В феврале 2013 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, признав виновным по трем статьям УК: приготовление к организации вооруженного мятежа, содействие террористической деятельности и незаконное хранение оружия.

По данным ФСБ, Квачков посетил несколько городов, где вел антиправительственную пропаганду среди военных в то время, когда являлся подозреваемым по делу о покушении на Чубайса и находился под подпиской о невыезде, Позднее ему смягчили приговор до восьми лет.

В начале февраля суд в Мордовии изменил приговор экс-полковнику. Квачкова освободили от наказания из-за частичной декриминализации статьи о возбуждении ненависти или вражды (ч. 1 ст. 282 УК). В августе 2017 года экс-полковника приговорили к полутора годам колонии строгого режима за видеообращение из исправительного учреждения, где он отбывал наказание. Обвинение утверждало, что в обращении Квачкова содержались призывы к насилию в отношении представителей государственной власти. Квачков вину не признал.


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