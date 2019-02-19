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В немецких компаниях почти полтора миллиона открытых вакансий

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  • 19.02.2019, 20:06
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фото с сайта pulstime.com

В западной части Германии свободно более миллиона рабочих мест, а на востоке - 325 тысяч.

Количество открытых вакансий в немецких компаниях выросло до рекордного уровня. В четвертом квартале 2018 года в Германии было свободно около 1,46 миллиона рабочих мест, следует из данных Института исследований рынка труда и карьеры (IAB), опубликованных во вторник, 19 февраля. По сравнению с третьим кварталом их число выросло на 221 тысячу, передает DW.

Открытые вакансии присутствуют "во всех секторах экономики", подчеркивает исследователь рынка труда Александер Кубис. При этом в западных регионах ФРГ свободно значительно больше рабочих мест, чем на востоке страны - 1,13 млн против 325 тысяч.

В среднем на сто официально трудоустроенных в Германии приходится 3,5 вакансии, следует из данных IAB. Институт проводит подобные исследования четыре раза в год.


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