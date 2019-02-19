Чемодан без ручки 3 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

19.02.2019, 20:26

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Антон Орехъ

Скоро в РФ запретят сообщать про власть все, кроме поздравлений и восторгов.

Во-первых, даже если в Госдуме не обсуждался запрет продавать машину без гаража, то я обеими руками за этот проект и даю наказ депутатам в приоритетном порядке его рассмотреть! И даже усилить его, запретив продажу автомобилей не только без гаража, но и без предоплаченной на год вперед парковки, закупленного впрок запаса бензина, запасенной зимней резины и приобретенного полиса КАСКО. А также, чтобы заново купили права – это уж непременно надо сделать. И распространить эти правила даже на тех, у кого машины нет и кто вовсе покупать ее не собирается.

Во-вторых, как утверждают всё и обо всём знающие анонимные телеграмы, Володин просто обиделся на Ura.ru за то, что данный ресурс переметнулся на сторону Кириенко. Для вас это, возможно, сюрприз, но кремлевская стена вовсе не монолитна и там народ грызётся между собой, будь здоров. Вот и это Ura якобы воткнуло в спину Володина отравленный дрын, и пошло в услужение Сергею Владиленовичу. Поэтому среди всех недружелюбных СМИ выделили именно уральский сетевой таблоид.

В общем, и хрен бы с ними, с их разборками, машинами без гаражей и чемоданами без ручки, но ведь под это дело депутаты чего доброго напринимают постановлений. Начнут докапываться до любой редакции и любого собственника, решая какие-то патриотические, параноидальные или бизнес-вопросы. Совсем скоро нам запретят критиковать власть, потому что критиковать власть – это в любом случае оскорбительно. Потом запретят сообщать про власть все, кроме поздравлений и восторгов и назовут любые другие сообщения фейками.

Если прижать дверью собственников СМИ, то завтра собственники подумают, что такой геморрой им нафиг не нужен – лучше они вложат свои деньги в какие-то другие бесполезные проекты. В итоге частным лицам и компаниям будет спокойнее никуда не лезть и ничем не владеть. А государственные СМИ – у них собственник известен. И там по-прежнему будут распятые и кровавые мальчики, испанские диспетчера, перехватчики величиной в полнеба, Ротшильды, Бандеры и прочая херамантия. Не будем, конечно, параноиками и не станем делать глобальных и окончательных выводов из частной обиды Вячеслава Володина, однако быт и нравы современной эпохи заставляют нас размышлять именно в этом направлении.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»