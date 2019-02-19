закрыть
19 февраля 2019, вторник, 21:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Польша и Литва создадут совместный Совет министров обороны

  • 19.02.2019, 20:36

Создание Совета призвано повысить безопасность на Сувалкском перешейке.

Советник президента Литвы Няриюс Аляксеюнас сообщил, что будет создан Совет министров обороны Польши и Литвы, передает «Радио Польша».

Он будет собираться не реже одного раза в год и рассматривать вопросы обороны и безопасности двух стран. Будут подписаны два соглашения между министерствами обороны Польши и Литвы: об обмене информацией по мониторингу воздушного пространства и по долгосрочному сотрудничеству в рамках НАТО, что повысит безопасность на так называемом Сувалкском перешейке — территории двух стран между Беларусью и Россией.

Все эти документы будут подписаны во время визита президента Литвы Дали Грибаускайте в Польшу 21-22 февраля. Глава литовского государства встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, спикером Сейма Мареком Кухциньским, спикером Сената Станиславом Карчевским и премьер-министром Матеушем Моравецким.

Литовский лидер также посетит Люблин, где базируется польско-литовско-украинская военная часть LITPOLUKRBRIG. В Люблин прибудут также президенты Польши и Украины.


популярное за неделю

Мнение

Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь
Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь Павел Северинец
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип