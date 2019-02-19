Польша и Литва создадут совместный Совет министров обороны 19.02.2019, 20:36

Создание Совета призвано повысить безопасность на Сувалкском перешейке.

Советник президента Литвы Няриюс Аляксеюнас сообщил, что будет создан Совет министров обороны Польши и Литвы, передает «Радио Польша».

Он будет собираться не реже одного раза в год и рассматривать вопросы обороны и безопасности двух стран. Будут подписаны два соглашения между министерствами обороны Польши и Литвы: об обмене информацией по мониторингу воздушного пространства и по долгосрочному сотрудничеству в рамках НАТО, что повысит безопасность на так называемом Сувалкском перешейке — территории двух стран между Беларусью и Россией.

Все эти документы будут подписаны во время визита президента Литвы Дали Грибаускайте в Польшу 21-22 февраля. Глава литовского государства встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, спикером Сейма Мареком Кухциньским, спикером Сената Станиславом Карчевским и премьер-министром Матеушем Моравецким.

Литовский лидер также посетит Люблин, где базируется польско-литовско-украинская военная часть LITPOLUKRBRIG. В Люблин прибудут также президенты Польши и Украины.