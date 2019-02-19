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Глава Евросовета выступил в Верховной Раде по-украински

  • 19.02.2019, 21:21
Дональд Туск
Фото: PAP

Дональд Туск принял участие в заседании Рады, приуроченном к пятилетию агрессии РФ против Украины.

Европа невозможна без справедливой, независимой и безопасной Украины, а те политики, которые готовы продать Украину, продают будущее Европейского Союза.

Об этом заявил президент Европейского Совета Дональд Туск на специальном заседании Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, сообщает “Укринформ”.

"Когда мы, поляки, начинали свой путь в Европу, Папа Иоанн Павел II сказал миру: "Нет справедливой Европы без независимой Польши". Здесь и сейчас хочу сказать, что нет справедливой Европы без независимой Украины. Нет безопасной Европы без безопасной Украины. А проще говоря - нет Европы без Украины", - сказал Туск.

Он добавил, что всегда будет помнить голубые флаги с золотыми звездами на Крещатике во время Революции Достоинства и гимн ЕС "Оду радости", которая звучала по всей Украине.

"Часто повторяю своим коллегам в Брюсселе: не учите их (украинцев. - Ред.) быть Европой - учитесь у них, что такое Европа. Позвольте сейчас повторить слова, с которыми я когда-то обратился к лидерам ЕС: только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем, кто готов продать Украину - продает будущее Европы", - заявил Туск.

В этом контексте он отметил, что не случайно те политики, которые ставят под сомнение европейскую интеграцию, "прибегают к тому, что ставят под сомнение и целостность Украины".

Необходимо отметить, что Туск произносил свою речь на украинском языке.


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