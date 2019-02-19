Румас ополчился против госсектора: Многие рассчитывают только на бюджет 1 19.02.2019, 21:29

Сергей Румас

Фото: ctv.by

Премьер Беларуси констатировал плачевное состояние госсектора.

Об это заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета министров по итогам работы в 2018 году, оценке первого квартала и выполнению ключевых параметров 2019 года, сообщает пресс-служба правительства.

«Ключевой задачей правительства на ближайшую перспективу является повышение эффективности и конкурентоспособности государственного сектора экономики, причем это касается как республиканских, так и коммунальных предприятий. Сегодня фактически не работают рыночные инструменты для финансового оздоровления предприятий. При этом многие государственные предприятия рассчитывают исключительно на бюджетную поддержку», — отметил Румас.

Премьер-министр напомнил, что диктатор определил четкие требования в отношении подготовки и внесения мер господдержки организаций. Теперь исключено внесение на рассмотрение правителя вопросов, связанных с прямой бюджетной поддержкой предприятий.

«Предприятия, не выполнившие условия оказанной им господдержки и не достигшие задекларированных целей ее предоставления, больше не вправе рассчитывать на такую помощь. Если предприятие действительно развивается, выходит на стабильную и рентабельную работу, но по объективным причинам не может своевременно погасить накопленную задолженность, правительство в исключительных случаях готово рассмотреть возможность ее реструктуризации», — пояснил Румас. Но, предупредил он, под жестким контролем правительства и, как правило, со сменой руководителя предприятия.