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Микола Купава: Белорусы уже больше не могут жить без кислорода

  • 19.02.2019, 21:48
Фото: Ю. Иванов/РИА «Новости»

У нас впереди не менее значимые события, чем 30 лет назад.

«В поддержку перестройки». Такое название имел митинг, который состоялся в Минске 30 лет назад и был организован Белорусским Народным Фронтом. Это был первый политический оппозиционный митинг, который осуждал правление коммунистической партии в бывшем СССР и советской Беларуси.

О начале политического возрождения нашей страны «Белсат» поговорил с тогдашним членом сойма Партии БНФ и участником митинга художником Миколой Купавой.

– 40 тысяч человек без мобильных, социальных сетей и ОМОНа. Все организовано, и главное – с разрешения властей. Как это было возможно?

- В то время это было возможно, потому что мы себя чувствовали уже сильными, а власти шатались. Люди пошли, потому что никто молчать не мог. Пропасть от того события есть, но результат тоже есть.

– Тогда пришли 40 тысяч человек. Сегодня на массовые акции приходит 400. Почему? Люди устали? Репрессии? Или победила белорусская терпимость?

- Тогда, когда пришли 30 лет назад, – они свободы хотели. Они больше не хотели жить в этом бараке. У нас впереди не менее значимые события, потому что люди уже больше не могут без кислорода жить.


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