В Польше продолжают расти зарплаты и занятость 19.02.2019, 22:00

Фото с сайта wyborcza.biz

Средняя занятость на польских предприятиях выросла на 2,9%, а заработная плата - на 7,5%.

В январе этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя занятость на польских предприятиях выросла на 2,9%, а заработная плата - на 7,5%.

Об этом сообщило Главное статистическое управление Польши, передает "Польское радио".

В январе средняя зарплата в компаниях, где работают более 9 человек, составляла 4931 злотых (почти 1140 евро). В таких предприятиях работало почти 6 млн 400 тыс. человек.

Правительство Польши приняло решение о повышении с 1 января 2019 минимальной заработной платы в стране, которая теперь составляет 2250 злотых (около 522 евро).