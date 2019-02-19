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В Польше продолжают расти зарплаты и занятость

  • 19.02.2019, 22:00
Фото с сайта wyborcza.biz

Средняя занятость на польских предприятиях выросла на 2,9%, а заработная плата - на 7,5%.

В январе этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя занятость на польских предприятиях выросла на 2,9%, а заработная плата - на 7,5%.

Об этом сообщило Главное статистическое управление Польши, передает "Польское радио".

В январе средняя зарплата в компаниях, где работают более 9 человек, составляла 4931 злотых (почти 1140 евро). В таких предприятиях работало почти 6 млн 400 тыс. человек.

Правительство Польши приняло решение о повышении с 1 января 2019 минимальной заработной платы в стране, которая теперь составляет 2250 злотых (около 522 евро).


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