Физик-ядерщик: БелАЭС, заказанная у «Росатома», неполноценная 7 19.02.2019, 22:08

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Фота: dpa

Похоже, проблема радиоактивных отходов от БелАСЭ и отработанного ядерного топлива не решена.

Лукашенко подписал указ № 70, который корректирует прежний документ о правилах безопасности в эксплуатации Островецкой АЭС. В новой редакции уполномоченные государственные органы получат право осуществлять контроль радиоактивного загрязнения БЕЗ лицензии.

Более того, предусматриваются общественные слушания по вопросам безопасности АЭС. С чем связаны такие меры? Вопросы «Белсат» адресовал физику-ядерщику Андрею Ожаровскому:

«Указ ничего конкретного не постановляет. Хотелось бы, чтобы проводилось общественное обсуждение по всем объектам, которые будут строиться. А теперь АЭС, в той ситуации, в которой она заказана у «Росатома», она неполноценная. Там нет объектов по хранению отработанного ядерного топлива, точнее есть, но не все. Вот это и должно быть сначала каким-то образом отработана, потом построено, и где-то в этом процессе еще проведены общественные слушания. Посмотрим, как будут власти из всего этого выходить. […] Я думаю, что появление этого указа связано с тем, что проблема радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива не решена».