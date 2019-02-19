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В Балтийском море столкнулись два судна

  • 19.02.2019, 22:30
  • 1,520
фото с сайта nv.ua

Пострадали 15 человек.

Во вторник, 19 февраля, в Балтийском море произошло столкновение двух судов, в результате пострадали по меньшей мере 15 человек, передает nv.ua.

Как передает Ostsee Zeitung, инцидент с участием грузового судна Raba и быстроходного судна World Bora произошел утром у берегов немецкого острова Рюген.

В результате 15 человек получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - четыре члена экипажа и 11 пассажиров World Bora.

Учитывая повреждения, можно сказать, что World Bora протаранило Raba.


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