Завтра в Беларуси ожидается до +7 градусов 19.02.2019, 22:36

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Во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди и мокрый снег.

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 20 февраля, информирует Белгидромет.

Во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. На отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет юго-западный, западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый.

Ночью температура воздуха будет -2... +4, днем — 1-7 выше нуля.