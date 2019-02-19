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Силуанов поручил ввести налог на самозанятых по всей России

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  • 19.02.2019, 23:38
Антон Силуанов

Ранее налог на самозанятых был введен в четырех регионах РФ.

Вице-премьер РФ Антон Силуанов поручил Минфину и Федеральной налоговой службе подготовить доклад о перспективах распространения налога на самозанятых на всей территории России в 2020 году.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина РФ.

Документ с отчетом о первых итогах введения налога должен быть представлен к лету 2019 года.

Налог на профессиональный доход для самозанятых вступил в силу с 1 января 2019 года в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

Самозанятыми считаются физлица, которые получают доходы от предпринимательской деятельности и не имеют наемных сотрудников. В зависимости от того, кому самозанятый оказывает услуги (физлицам или юрлицам), ставка налога составляет от 4 до 6%. Пенсионные взносы для самозанятых добровольные.


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