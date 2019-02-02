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Столтенберг: НАТО не намерено размещать в Европе новые ядерные ракеты

  • 2.02.2019, 8:04
Йенс Столтенберг

Генсек НАТО видит рост нестабильности, однако не немедленную угрозу членам альянса.

Североатлантический альянс не намерен размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. 

Как передает Reuters, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Нам не нужно подражать тому, что делает Россия", - отметил он.

В то же время, по его словам, альянс должен быть уверен, что его средства сдерживания являются "заслуживающими доверия и эффективными".

"Мы должны гарантировать, что будем иметь надежные и эффективные средства сдерживания", - заявил генсек НАТО.

Он отметил, что видит рост нестабильности, однако не немедленную угрозу членам альянса.

Столтенберг добавил, что НАТО продолжит работать с Россией по этому вопросу.

Напомним, 1 февраля госсекретарь США Майк Помпео объявил о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с РФ со 2 февраля.  Официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.


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