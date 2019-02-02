В Гомеле школьники угрожали взорвать школу 4 2.02.2019, 8:11

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Они не хотели получить плохие оценки по контрольной.

Ложную информацию о минировании гомельской школы № 55 прислали несколько ее учеников, сообщает УВД Гомеля.

На электронный адрес школы пришло сообщение о том, что в заведении будет заложено взрывное устройство. Его приведут в действие в случае получения отрицательных оценок за контрольную.

На место выдвинулись саперы, милиция, военные, следователи. Учащихся и учителей эвакуировали, взрывного устройства не нашли.

В скором времени милиция нашла шутников — ложное сообщение отправили учащиеся данной школы.

Подростки предприняли меры, чтобы остаться незамеченными и анонимными в сети Интернет. Но оперативники отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий нашли возможность вывести их из тени.