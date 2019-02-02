Лукашенко соврал про зарплаты учителей 17 2.02.2019, 8:30

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Диктатор заявил, что педагог в среднем якобы получает 900 рублей.

Зарплаты белорусских учителей уже вывели на приемлемый уровень, остальное в руках самих педагогов, заявил Александр Лукашенко, заслушивая доклад о перспективах развития национальной системы образования. «Школа имеет возможность доплатить. Учитель у нас уже за 900 рублей получает в среднем», — заявил президент.

Tut.by посмотрел, какие зарплаты сейчас у учителей — действительно ли они получают в среднем 900 рублей. По факту средние зарплаты учителей превышают эту сумму (и то до уплаты налогов) только в Минске

— Смотрите, чтобы вы дошлифовали зарплату. Нельзя учителя обижать — это наша опора и основа. Без учителя ничего быть не может — ни сегодняшнего дня, ни завтрашнего, — заявил Лукашенко. По его мнению, «надо молодежь поддержать, может, еще что-то».

В декабре средняя зарплата, по данным Белстата, в образовании составила 756,4 рубля. У учителей действительно средние заработки превысили 900 рублей, составили 907,1 рубля. Но здесь нужно учитывать три существенных момента, на которые не обращал внимание в своем выступлении Лукашенко.

Первый момент. Средняя зарплата в 907,1 рубля — это сумма до уплаты налогов. Напомним, в Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает как минимум подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). Сюда могут выть ключены и другие сборы, к примеру, профсоюзные. Получается, что после уплаты налогов средняя зарплата составит около 780 рублей.

Второй момент. Средняя зарплата превысили планку в 900 рублей только в декабре. В среднем за 2018 года она составила 791,5 рубля. Так, в ноябре И в январе уже привычно должен произойти привычный зарплатный отскок, сумму в 900 рублей учителя, скорее всего, не увидят даже на бумаге.

Третий момент. В Беларуси существует заметная разбежка по зарплатам по Минску и регионам. Причем в разрезе даже отдельно взятых регионов заработки существенно отличатся. Вспомним Солигорский район, где средние зарплаты превысили в декабре отметку в 2000 рублей, и Шарковщинский, где заработки недотягивают до 600 рублей. Так и с зарплатами учителей, они отличаются по регионам.

Источник: tut.by

По факту средние зарплаты учителей превышают 900 рублей (до уплаты налогов) только в Минске — 945,7 рубля. Ни в одном из регионов эта сумма недотягивает до отметки в 900 рублей даже «грязными».