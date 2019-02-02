Приговор милиционерам: «Сажают тех, кем совершенно невозможно управлять» 7 2.02.2019, 8:43

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Система деградирует.

5 и 6 лет заключения получили майор и старший лейтенант милиции за мошенничество и превышение полномочий.

Самое тяжкое преступление, которое совершили милиционеры, – махинации с недвижимостью. Мужчины обманули жителя Бреста, продав его квартиру и не отдав за нее деньги. Старший лейтенант, экс-участковый Юрий Г., своей вины не признал, его напарник Валерий К. признал свою вину лишь частично.

«Этот процесс – не исключение. Год только начался, а мы видим, что уже два приговора правоохранителям есть. И сроки получили они длинные. В прошлом году также были подобные случаи. Когда милиция избила двух парней, и позднее одного привлекли к ответственности, но других, что вместе с ним избивали, почему-то следствие найти не может, хотя их было около десятка человек.

Это не случайно, и я бы не сказал, что милиция не борется с такими сотрудниками в своих рядах. Но если борется, то недостаточно. У меня есть такое наблюдение, что если какой-то милиционер попал на глаза своему руководству, – превысил полномочия, совершил какие-то нарушения, преступления – то в самом начале я бы не сказал, что их руководство реагировало. Они просто берут на учет этих сотрудников, а потом используют для грязных дел. На примере этих двух, они были замечены за тем, как следили за общественными активистами, действовали при их задержаниях, лжесвидетельствовали в судах… Их судят, потому что эти люди перестали быть управляемыми со стороны их руководства…», говорит в интервью «Белсату» правозащитник Владимир Величкин.

«Эта система сейчас очень деградирует. Люди, которых набирают, – это не лучшие люди, им вообще место не в милиции. Это понимает хорошо и начальство, поэтому сквозь пальцы за этим следит…», - уверен блогер Сергей Петрухин.