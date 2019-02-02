Андрей Санников: Россия может разместить в Беларуси ядерное оружие 4 2.02.2019, 8:59

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Необходимо противостоять безумным планам Кремля.

2 февраля США выходят из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом госсекретарь Майкл Помпео.

По словам Помпео, Россия «в значительной степени» нарушает условия ДРСМД. «Нарушение Россией договора подвергает опасности жизни европейцев и американцев. Мы обязаны ответить должным образом», - заявил он.

Ситуацию прокомментировал сайту Charter97.org лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший заместитель министра иностранных дел Андрей Санников.

- Что значит выход США из этого договора и какими будут последствия этого шага?

- Сначала надо о самом договоре сказать. Это был первый договор, который реально предусматривал уничтожение ядерных арсеналов США и СССР, уничтожение целого класса ракет. Он был заключен в 1987 году, в 1988 году вступил в силу, и оба государства приступили к уничтожению своих ракет. СССР и США уничтожили более двух с половиной тысяч ракет средней и меньшей дальности (радиус действия от 500 до 5,5 тысяч километров).

Это было реальное разоружение, это было реальное снижение напряженности в мире, потому что тогда было противостояние двух сверхдержав, и этот договор положил начало целому ряду договоров о ядерной безопасности, которые были подписаны впоследствии и которые выполнялись.

Я бы не стал делать акцент на выходе США из этого договора, я бы стал говорить о том, что договор планомерно нарушался и терял свою силу. Виноват в этом Кремль. Нарушения договора со стороны России были очевидны, они продолжались несколько лет. Соединенные Штаты не могли не среагировать на такую ситуацию.

- Российская пропаганда сейчас обвиняет США в подрыве этого договора.

- Российская пропаганда может заявлять все, что угодно. Я занимался этим договором предметно, потому что территория Беларуси подпадала под действие этого договора. Нам, кстати, пришлось приложить немалые усилия, чтобы обеспечить свои суверенные права и не позволить передать России контроль за выполнением этого договора, чего добивалась не только Россия, но и на каком-то этапе - США. К моменту обретения независимости, к счастью, этот договор был уже выполнен на территории нашей страны. Все ракеты, которые находились в Беларуси, были вывезены для уничтожения, шахты были уничтожены, места базирования были закрыты.

Но я помню, буквально с начала 1990-х годов, стенания русских генералов, а потом и политиков о том, что американцы «обыграли» Россию в переговорах по договору о ракетах средней и меньшей дальности и заставили Россию уничтожить самые современные ракеты, которые были у Советского Союза. Эти стенания постепенно стали политикой, когда Путин пришел к власти.

Россия стремилась восстановить производство тех ракет, которые технологически, по мнению Кремля, были на более высоком уровне, чем американские ракеты. Постоянно под каждым предлогом занималась этим. Возьмем хотя бы программу «Искандеров», которая все время усовершенствовалась и дальность действия этих ракет повышалась. Это непосвященным можно говорить о том, что американцы вдруг, ни с того, ни с сего решили выйти из этого договора. Специалисты, которые отслеживали то, что происходит в военной промышленности РФ, понимают, что Россия настойчиво подталкивала американцев к этому .

- Как прекращение действия договора о РСМД может отразиться на Беларуси?

- На самом деле ситуация очень опасная. Прекращение действия этого договора грозит безопасности Европы. Европейские лидеры это понимают и, возлагая вину на Россию, выступают за его сохранение.

Эта ситуация ставит под угрозу безопасность и независимость Беларуси, поскольку договор о ракетах средней и меньшей дальности, как я уже говорил, касался территории нашей страны, а также территорий Украины, Казахстана и других государств бывшего Советского Союза. И то, что Россия целенаправленно нарушала этот договор и провоцировала его отмену, может свидетельствовать о более агрессивных планах Кремля, например по размещению ядерного оружия в том числе на территории Беларуси. Согласно американским источникам такие намеки из Москвы уже звучали. Кстати, Россия стала активнее нарушать Договор о РСМД после 2014 года, т.е. после Крыма.

Ситуация с этим договором в условиях режима Лукашенко делает нас более уязвимыми и ослабляет нашу безопасность.

- Как противостоять этому сценарию?

- Рецепт один. Чтобы противостоять безумным планам России, которая посягает на нашу независимость, безумным шагам Кремля, которые ослабляют нашу безопасность, необходимо изменение политической ситуации в Беларуси.

Беларусь должна стать реально самостоятельным государством, а не заложницей диктаторского клана Лукашенко. Для этого нужно брать судьбу страны в свои руки, то есть избавляться от этого режима и решать вопросы безопасности совершенно на другом уровне, отстаивая национальные интересы.