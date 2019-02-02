На Кубу упал метеорит 3 2.02.2019, 9:11

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Источник: global look press

В небе над провинцией Пинар-дель-Рио прогремел мощный взрыв.

Кубинское министерство науки, технологии и окружающей среды подтвердило, что над островом в виде огненного шара пролетел метеорит и взорвался на множество обломков. Об этом 2 февраля сообщил на своем сайте официальный печатный орган кубинской компартии Granma, пишет korrespondent.net.

Метеорит был замечен 1 февраля между 13.20 и 13.30 (22.20 и 22.30 по киевскому времени) по всей провинции Пинар-дель-Рио.

Сотрудники института геофизики, прибывшие на места предполагаемого падения метеорита, провели анализ найденных обломков, который показал, что они состоят из железа, никеля и силиката магния.

Самый крупный обломок на данный момент был обнаружен в райне Палмарито, его размер составляет 11 сантиметров в длину.

Ученые намерены продолжить исследование обломков, чтобы получить больше информации об этом феномене.

Ранее сообщалось, что в небе над западной кубинской провинцией Пинар-дель-Рио прогремел мощный взрыв. После происшествия пользователи публиковали в сети фото каменных обломков размером до 20-30 сантиметров, полагая что это части метеорита.