Белоруска произвела фурор на конкурсе красоты в Китае

Белоруска произвела фурор на конкурсе красоты в Китае5
- 2.02.2019, 9:08
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Красоту белорусских женщин снова оценили в мире.
20-летняя студентка из Минска Анжелика Кузьменок приняла участие в международном конкурсе красоты Miss All Nations, и вошла топ-8 финалисток, которых отбирали из представительниц 45 стран, пишет lady.tut.by.
Конкурс проводится с 1989 года, и его основная миссия — объединение наций под знаком красоты, волонтерская работа и вклад в экотуризм. В 2019 году конкурс проходил в Китае, участницы путешествовали по всей стране (например, участвовали в шоу в Янтае, Гуаньчжоу), а финал состоялся в Наньяне.
Анжелика признается, что представительницу Беларуси отбирали строго:
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До сих пор не верю, но все же 🙈 С радостью и гордостью сообщаю вам, что Беларусь вошла в TOP-8 Finalists "Miss All Nations 2019"! 👑 Кроме того, специальная лента за лучшую работу в СМИ 📣 Спасибо за ваши слова поддержки ❤ Помню, как с восторгом смотрела на Машу Василевич и даже не мечтала о том, что через пару месяцев представлю нашу страну на конкурсе такого уровня, войдя в топ финалисток 2019 года! Итак, Беларусь снова в числе самых красивых девушек планеты! 👸🇧🇾🎉 #missbelarus #missallnations
— Оргкомитет изучал фотографии и анкеты, в которых у нас спрашивали даже про объем шеи, — смеется девушка.
Анжелика сама разработала эскиз национального костюма, а сшить его помогла мама. Жюри было в восторге от белорусского наряда, потому что он показался им очень необычным. Также девушка представила экологический проект, связанный с развитием экомоды в Беларуси.
Девушка рассказывает, что позитивно к ней отнеслось не только жюри, но и китайцы на улицах города:
— Во-первых, мой рост — 180 см, и китайцы были в легком шоке (или восторге, я не разобралась). Во-вторых, у меня очень светлая кожа и самая распространенная просьба после «плиз, фото» — это: «Можно я дотронусь до твоей кожи?». Отношение местных потрясающее, правда.
Анжелику поразила разница между китайской и белорусской культурой, а также бытовые особенности:
— Я составила целый список необычных для меня фактов о Китае начиная с отсутствия черного хлеба и заканчивая отсутствием фотографий на баннерах (у них там только номера телефона или просто иероглифы). А самым ярким воспоминанием о Китае для меня стала поездка на Желтое море — это просто что-то волшебное!
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Вот этот счастливый ребенок на фото - Лика, которая только начинает понимать, где она вообще находится. Азия, в частности, Китай - это просто другой мир. По возвращении я обязательно сделаю пост, собрав все самые интересные факты об этой стране, а пока просто буду стараться замечать как можно больше. Сегодня был первый сложный день конкурса с пресс-конференцией, но впереди целых 6 часов, чтобы выспаться и выглядеть достаточно живой на утренней съемке для журнала. Хотела сказать всем огромное спасибо за поддержку, вы просто не представляете, как сильно это меня вдохновляет, и как это важно для меня! Спасибо! ❤ Что ж, продолжаем изучать Китай и готовиться к грандиозному шоу "Miss All Nations 2019" 👑
Модель говорит, что конкуренцию она ощущала остро и точно не рискнет назвать атмосферу конкурса дружелюбной:
— Поначалу мне тяжеловато было найти общий язык с другими девушками. Но я подружилась с участницами из Финляндии и Эстонии, а с остальными мы просто не конфликтовали.
Анжелика не только вошла в топ-8 финалисток, но и стала лучшей участницей, по мнению китайских журналистов:
— Победительницу в номинации Best Media выбирали представители СМИ по результатам интервью, съемок и пресс-конференций. Честно, когда услышала заветное «Беларусь» — чуть не умерла от восторга.
Девушка подчеркивает, что оргкомитет покрыл все расходы по ее участию, а виза, в отличие от представительниц других стран, ей не понадобилась.