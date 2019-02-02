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«Обыграли миллионеров»: Артем Милевский сфотографировался с Фабио Каннаваро

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  • 2.02.2019, 9:35
Артем Милевский

«Динамо» в рамках сбора в ОАЭ обыграло «Гуанчжоу» — 2:0.

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский сфотографировался с известным итальянским защитником, чемпионом мира-2006 Фабио Каннаваро, который ныне является главным тренером китайского "Гуанчжоу Эвергранд". 

В пятницу, 1 февраля, "Динамо" в рамках сбора в ОАЭ обыграло "Гуанчжоу" — 2:0. Милевский отметился голевой передачей Джоэлу Фамейе в эпизоде с первым взятием ворот. 

"Обыграли миллионеров", — прокомментировал Милевский совместное фото с Каннаваро и своим агентом Александром Панковым в Инстаграме.


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