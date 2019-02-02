Новые рейтинги кандидатов в президенты Украины Юрий Бутусов

2.02.2019, 9:44

1,206

Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Президентская кампания входит в стадию мобилизационных проектов.

Зеленский вышел на первое место, Порошенко близко подошел к Тимошенко, и, согласно одному авторитетному опросу, даже ее обошел.

1. Рост рейтинга П.Порошенко - это в меньшей степени информационный эффект. Штаб Порошенко быстрыми темпами строит полевую структуру, прежде всего там, где есть поддержка местного самоуправления - в больших городах. Киев, Днепр, Харьков, Одесса и другие. Томос-тур является позитивным информационным фоном, Порошенко выстроил самое мощное информационное поле - большинство владельцев телеканалов дали ему режим наибольшего благоприятствования, в интернете действуют организованные структуры его сторонников для борьбы с оппонентами, медиасигналы его кампании масштабируются очень широко.

2. Ю.Тимошенко также строит полевую структуру - но в крупных городах она не имеет такой же политической поддержки, ее возможности гораздо меньше. Тимошенко работает прежде всего в селах и территориальных громадах. Однако ее структура находится под давлением оппонентов и структур Порошенко, которые вербуют агитаторов других штабов на местах в свои ряды. Также у Тимошенко куда меньшие возможности доступа в телеэфир. Думаю, что динамика рейтинга Тимошенко не так заметна социологам именно из-за того, что многие ресурсы ее поддержки находятся в сельской местности и малых городах.

3. В.Зеленский вышел на первое место, поскольку ему удается позиционировать себя как человека, не связанного с действующей политической элитой, поддержка Зеленского является своего рода выбором "Против всех". Регистрация Зеленского и резкое увеличение его присутствия в медиа, и даже информационные кампании против него, все это способствует вовлечению людей, которые воспринимают популярного артиста как несистемную оппозицию действующим политикам. Рассматривая рейтинг Зеленского, надо понимать, что у него нет и близко организационных структур, сопоставимых с другими конкурентами, поэтому не стоит воспринимать небольшой пока отрыв Зеленского от оппонентов как гарантию выхода во второй тур. Борьба впереди, но динамика прироста симпатиков Зеленского не может не впечатлять.

4. Стоит на месте, не растет и даже немного снизился рейтинг А.Гриценко и А.Садового. Их электорат и партийные структуры дезориентированы безрезультатными переговорами. Если в ближайшую неделю Гриценко и Садовый не примут решение об объединении, если не будет начата единая мобилизующая избирательная кампания в сегменте демократического, патриотического электората, они не увеличат свой рейтинг, а думаю, будет даже небольшой эффект снижения поддержки в результате успешных мобилизационных кампаний. Не имея больших ресурсов, не имея широкого доступа к телевизору, наибольший эффект может дать только сетевая работа, вовлечение людей на местах, для этого надо определиться с будущим на парламентских выборах, строить структуру, способную объединять. Распыление сил подрывает веру в лидеров и их перспективы.

5. Рейтинг близкого к РФ кандидата Бойко немного вырос, но, разумеется, шансов для выхода во второй тур никаких. Этот рейтинг нам интересен тем, что показывает, насколько слабыми стали позиции пророссийских сил в Украине. Это позитивно, Бойко, конечно, не та фигура, которая может сделать этот политический вектор опасным для государства.

6. Что дальше? По мере увеличения числа определившихся избирателей будут просаживаться рейтинги кандидатов, которые не проводят мобилизационные проекты. Лидеры будут наращивать свои позиции. Тимошенко и Порошенко вкладывают большие деньги в финансирование полевых структур. Зеленский будет расти как кандидат "против всех". Но чтобы рассчитывать на выход во второй тур ему надо еще больший перевес над основными оппонентами. Гриценко и Садовый сейчас в глазах своих партийных структур и своих штабов проходят экзамен на способность эффективно выступить не только в ходе нынешней президентской, но и будущей парламентской кампании.

7. Для читателей рейтингов необходимо отметить: рейтинги дают приблизительное понимание настроений избирателей, выборка в 6 или даже в 26 тысяч в нашей фрагментированной по настроениям стране не является точным отображением результата первого тура. Социология дает тенденции и направленность, а вот кто, где и как выйдет на участок - это покажет немного другие цифры. Значительная часть граждан - до 15-20% от числа принимающих участие, определятся в последний момент. И их позиция зависит от понимания перспективы и силы лидеров избирательной гонки, люди не хотят голосовать за неудачников.

Юрий Бутусов, "Цензор.нет"