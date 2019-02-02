На следующей неделе не исключены резкие скачки курсов валют Владимир Тарасов, «Белрынок»

2.02.2019, 9:53

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Прогноз курса рубля на неделю с 4 по 8 февраля.

Курс доллара США на БВФБ на текущей неделе может подняться еще на 0-0,5%, так же как и курсы евро и российского рубля. В течение недели не исключены резкие скачки курсов, но в понедельник 4 февраля изменения могут оказаться незначительными.

Средневзвешенный курс доллара США на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе увеличился примерно в такой степени, как и ожидалось: на 0,3%, достигнув 1 февраля 2,1575 рублей за доллар.

Средневзвешенный курс евро также вырос, что ожидалось, хотя и в большей степени: на 1,4%. По данным на 1 февраля он составил 2,4705 рублей за евро.

В то же время, курс российского рубля не снизился, как прогнозировалось, а увеличился на 0,7% – до 3,2884 белорусских рублей за 100 российских. К этому привело ослабление доллара на рынке форекс в связи с неожиданным изменением планов ФРС в отношении ужесточения своей денежной политики.

Продолжилось, как ожидалось, и увеличение стоимости валютной корзины из доллара, евро и российского рубля. Но на большую величину: на 0,7%. Объем торгов иностранными валютами на БВФБ на прошедшей неделе составил в среднем за день 41,3 млн. рублей против 49,5 млн. рублей на предшествовавшей неделе.

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

При этом в банковской системе РБ возник избыток рублевой ликвидности, в связи с чем Нацбанк 30 января провел аукцион по размещению своих облигаций со сроком обращения, равным 7 дням, вместо кредитного аукциона. Спрос на нем составил 363,13 млн. рублей, размещено было облигаций на 362 млн. рублей. Ставка отсечения составила 9,9888% годовых, а средневзвешенная ставка – 9,9836% годовых. На предыдущем аукционе, который состоялся 16 января, спрос равнялся, 242,98 млн. рублей, размещено было облигаций на 240,93 млн. рублей, ставка отсечения была такой же, как и на аукционе 30 января, а средневзвешенная ставка – 9,9731% годовых.

Судя по динамике стоимости валютной корзины, тенденция ее роста пока сохраняется. Однако в начале февраля прошлого года стоимость корзины начала снижаться после подъема в конце января. Не исключено, что это может повториться и в текущем году, хотя более вероятно, что такого не произойдет. Дело в том, что в связи с ухудшением отношений между Беларусью и Россией, и явно напряженными отношениями между президентами двух стран – Александром Лукашенко и Владимиром Путиным, у населения и предприятий РБ, похоже, поменялось отношение к валюте. Все опасаются ослабления рубля.

Опасения выглядят вполне обоснованными. 31 января 2019 года президенты поговорили по телефону и договорились о новой встрече. На ней, как сообщили в пресс-службе правителя РБ, будет обсуждаться реализация договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года. Что именно, не известно. Впрочем, Александр Лукашенко 1 февраля отметил на совещании по информационной безопасности, что на встрече будет обсуждаться, в частности, и проблема информационной безопасности в контексте двухсторонних отношений.

В то же время, судя по информации от министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который возглавляет с российского стороны группу по решению белорусско-российских проблем, ничего хорошего белорусского правителя на этой встрече не ждет. 1 февраля министр сообщил, что в ходе заседания межправительственного совета Евразийского экономического совета в узком составе Дмитрий Медведев представил конкретные материалы о том, какая белорусская компания поставляет в РФ запрещенную продукцию. Так что, похоже, Россия не собирается мириться.

Поэтому на текущей неделе будем ожидать роста стоимости валютной корзины на величину около 0,5%. Но нельзя исключить и сюрпризы типа прошлогоднего.

Курс доллара по отношению к евро

Европейская валюта на прошедшей неделе смогла существенно укрепиться на рынке форекс благодаря действиям ФРС США, которая уступила критике со стороны президента США Дональда Трампа и объявила о возможности изменения планов по ужесточению своей денежной политике. На заседании Комитета по открытым рынкам ФРС, завершившемся 30 января, ставки были оставлены без изменений, но из заявления ФРС была убрана фраза об уместности дальнейшего увеличения ставок. Кроме того, в ФРС решили пересмотреть планы сокращения своего баланса. А глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что необходимость дальнейшего повышения процентных ставок снизилась, и комитет решил выждать, после чего выберет подходящий курс денежной политики. После решения ФРС курс евро на рынке форекс превысил уровень в 1,15 долларов за евро.

Но европейская валюта не смогла закрепить успех. Министр экономики ФРГ Петер Альгемайер сообщил о снижении прогноза роста ВВП страны в 2019 году до 1% с 1,8%. Негатива добавил и глава Бундесбанка Йенс Вайдман, заявивший о том, что ухудшение экономики будет более значительным и продлиться дольше, чем ожидалось. А Италия объявила о начале рецессии. В результате курс евро снова опустился ниже уровня 1,15 долларов.

Состояние дел с брекзитом также не способствовало укреплению евро. Палата общин британского парламента проголосовала за внесение изменений в проект договора между Британией и ЕС, хотя в евросоюзе постоянно подчеркивают, что никаких изменений быть не может.

В то же время, данные о состоянии экономики США, вышедшие 1 февраля, оказались неоднозначными. В январе число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в США выросло на 304 тыс., но и безработица увеличилась до 4% с 3,9% в декабре. Индекс деловой активности в производственном секторе США в январе вырос до 56,6 с 54,3 в декабре, однако индекс потребительских настроений Мичиганского университета за январь сократился до 91,2 с 98,3.

На текущей неделе можно ожидать продолжения колебаний курса евро против доллара, но в диапазоне 1,14-1,15 долларов за евро, что немного выше, чем ранее. То есть по итогам недели ожидаем нулевого изменения курса.

Курс российского рубля по отношению к доллару

Действия ФРС поддержали не только евро, но и российский рубль. На Московской бирже курс доллара опустился ниже уровня 66 рублей за доллар, и колебался в этом диапазоне. С 1 февраля Банк России увеличил объем покупки валюты для российского Минфина, но это ситуацию принципиально не изменило, хотя курс доллар за день немного вырос.

Укреплению рубля мешают опасения, связанные с возможным введением новых санкций США против России. Это вполне возможно, так как отношения двух стран постоянно ухудшаются. Правда, конгресс США снял санкции с компаний, ранее подконтрольных Олегу Дерипаске (Русала, En+ и Евросибэнерго). Однако 1 февраля Дональд Трамп сообщил, что США со 2 февраля приостановят выполнение условий Договора о РСМД и запустят процесс выхода из договора, который будет завершен через шесть месяцев, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. А высокопоставленный чиновник из администрации Дональда Трампа сообщил. что США не оставят без последствий вывоз нескольких десятков тонн золота из Венесуэлы, в содействии которому подозревается Россия.

8 февраля Банк России, по-видимому, примет решение повысить ключевую ставку, чтобы удержать рубль от укрепления. В самом ЦБ утверждают, что не обращают внимания на курс рубля, ориентируясь на инфляцию и инфляционные ожидания, однако действуют они таким образом, как будто стремятся не допустить снижения курса доллара ниже уровня в 66 рублей за доллар. Поэтому можно ожидать, что если курс к 8 февраля сам поднимется выше этого уровня, то ЦБ оставит свою ставку без изменения, в противном случае ставка будет повышена.

Таким образом, будем ожидать на текущей неделе колебаний курса доллара в интервале 65-66 рублей за доллар. Но возможны сюрпризы в случае каких-либо новых действий со стороны США против РФ или, допустим, Венесуэлы, что поднимет курс доллара выше указанного диапазона.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

Исходя из сделанных прогнозов, можно ожидать, что курс доллара США на БВФБ на текущей неделе вырастет в пределах 0-0,5%. Примерно так же, как и другие валюты. Но в течение недели возможны резкие скачки курсов.

Прогноз на понедельник 4 февраля

Во второй половине пятницы 1 февраля курс доллара на Московской бирже резко снизился, но затем столь же быстро поднялся, компенсировав все потери. В результате он закрылся на уровне 65,8050 рублей за доллар.

Курс евро на рынке форекс во второй половине торгового дня 1 февраля колебался около уровня 1,146 долларов за евро, и снизился в конечном итоге всего примерно на 0,1%.

Это означает, что на открытии торгов на БВФБ 4 февраля курсы основных валют могут оказаться примерно на уровне закрытия пятницы.

Владимир Тарасов, «Белрынок»